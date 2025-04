Rezumatul dimineții (18.04.2025)

Majoritatea piețelor asiatice au avansat în tranzacțiile de vineri , Nikkei 225 din Tokyo câștigând 0,6% la 34.583,29, iar Kospi din Coreea de Sud crescând 0,3% la 2.478,39. Indicele taiwanez Taiex a crescut cu 0,8%, susținut de câștigurile din domeniul tehnologiei, după ce câștigurile TSMC s-au ridicat la nivelul așteptărilor. Shanghai Composite din China a contracarat tendința, scăzând cu 0,3% până la 3.272,09. Multe alte piețe au fost închise pentru sărbătorile de Paște.

Inflația de bază din Japonia accelerează la 3,2% în martie , datorită creșterii persistente a costurilor alimentelor, inflația CPI de bază corespunzând previziunilor pieței și accelerând de la creșterea de 3% din februarie. Acest lucru marchează trei ani consecutivi de inflație care depășește ținta de 2% a BOJ, complicând decizia de politică de săptămâna viitoare, deoarece banca centrală cântărește presiunile crescânde asupra prețurilor împotriva riscurilor generate de tarifele americane.

Trump semnalează o potențială atenuare a escaladării tarifelor , afirmând: „Nu vreau ca acestea să crească, pentru că, la un moment dat, oamenii nu mai cumpără”. Acest lucru sugerează o diminuare a apetitului pentru creșterile tarifare generalizate, după ce piețele au reacționat puternic la introducerea lor la 2 aprilie, deși a menținut taxele de 145% asupra importurilor chinezești.

Netflix a obținut rezultate solide în primul trimestru, cu venituri de 10,54 miliarde de dolari (în creștere cu 13% față de anul precedent) și un EPS de 6,61 dolari, ambele depășind așteptările analiștilor. Compania a preconizat venituri de 11,04 miliarde de dolari în Q2, peste previziunile Wall Street, și și-a menținut previziunile pentru întregul an, în ciuda incertitudinilor economice. Netflix iese în evidență în rândul companiilor din grupul Big Tech, acțiunile sale fiind în creștere cu 9,2% YTD, comparativ cu scăderi de peste 17% pentru Apple, Amazon și Alphabet.

Indonezia propune creșterea importurilor din SUA pentru a evita tarifele , ministrul șef al economiei, Airlangga Hartarto, anunțând planuri de creștere a importurilor din SUA cu până la 19 miliarde de dolari, inclusiv aproximativ 10 miliarde de dolari în importurile de energie. Indonezia va crește achizițiile de produse agricole și bunuri de capital americane pentru a-și elimina excedentul comercial cu Washingtonul și pentru a evita tariful de 32%, în prezent suspendat pentru 90 de zile.

Petrolul recuperează unele pierderi , țițeiul de referință din SUA câștigând 2,18 dolari la 64,01 dolari pe baril și țițeiul Brent câștigând 2,11 dolari la 67,96 dolari. Acțiunile din sectorul energetic au crescut în consecință, Diamondback Energy urcând cu 5,7% și Halliburton cu 5,1%. Tranzacțiile au fost suspendate vineri pentru weekendul de Paște.

USTR revizuiește taxele pentru nave care vizează navele chineze , cu scutiri pentru transportatorii naționali, navele din regiunea Marilor Lacuri și navele care deservesc Caraibe și teritoriile americane. Planul revizuit introduce taxele mai treptat decât propunerea din februarie, care a alarmat industria globală de transport maritim cu taxe potențiale de până la 1,5 milioane de dolari pentru fiecare escală în port.

Boeing se confruntă cu potențiale probleme legate de importurile din China , datele de urmărire a zborurilor arătând că un Boeing 737 MAX care a sosit la o fabrică de finisare din Shanghai s-a întors în SUA, semnalând posibile perturbări ale livrării pe fondul escaladării tensiunilor comerciale. Cel puțin patru noi avioane 737 MAX se află la fabrica Boeing din Zhoushan, unde sunt supuse pregătirilor finale înainte de predarea către clienți.

