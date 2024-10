Rezumatul dimineții (18.10.2024)

Wall Street a renunțat la majoritatea câștigurilor de la începutul sesiunii de ieri și a închis plat. S&P 500 a încheiat ședința în scădere cu 0,02%, Nasdaq a adăugat 0,04%, iar Dow Jones a închis cu un câștig de 0,37%, în timp ce Russell 2000 și-a atenuat pierderea din deschidere (-0,25%).

Indicele Hang Seng din China a crescut cu 1,6%, recuperând din pierderile de la deschidere, cauzate inițial de dezamăgirea investitorilor cu privire la pachetele de stimulare anunțate pentru dezvoltatori. Câștigurile sunt impulsionate de PBOC, care a lansat un program de împrumuturi în valoare totală de 300 de miliarde CNY (42,1 miliarde USD) pentru companiile chineze pentru finanțarea răscumpărărilor de acțiuni.

Optimismul de pe piața bursieră chineză este susținut de datele macroeconomice relativ bune. PIB-ul a crescut de la an la an cu 4,6% (prognoză: 4,5%, anterior: 4,7%), producția industrială și-a revenit, de asemenea, semnificativ (5,4%, prognoză: 4,6%, anterior: 4,5%), iar vânzările de retail s-au îmbunătățit (3,2%, prognoză: 2,5%, anterior: 2,1%). Cu toate acestea, impactul pozitiv al datelor este temperat de scăderea continuă a prețurilor proprietăților (-5,8%, anterior: -5,3%).

Indicele Kospi din Coreea de Sud a scăzut cu 0,5%, în lumina acuzațiilor că principalul fond australian, Regal, s-a angajat în vânzări în lipsă pe piața bursieră coreeană.

Nikkei 225 din Japonia este plat pentru moment. Indicele și-a încetinit pierderea de 0,7% de ieri, declanșată de datele mai slabe privind exporturile, indicând o cerere mai slabă din partea Chinei și a Statelor Unite.

Inflația în Japonia a scăzut în septembrie, conform așteptărilor, la 2,5% pe an (anterior: 3%). Indicele de bază a fost ușor mai mare decât cel prognozat, dar a arătat totuși o îmbunătățire față de luna precedentă (2,4%, prognoză: 2,3%, anterior: 2,8%).

Acțiunile TSMC au crescut cu 4,8% după ce compania a raportat rezultate care au depășit semnificativ consensul pieței. Veniturile pentru ultimul trimestru și EPS au crescut cu 54%.

Contractele futures la țițeiul WTI continuă să crească, adăugând 0,54%. Asasinarea de ieri a liderului Hamas, Yahya Sinwar, rămâne un factor de risc pentru o potențială escaladare a conflictului din Orientul Mijlociu, iar retorica premierului israelian rămâne tensionată - potrivit lui Netanyahu, misiunea de a „combate răul” nu s-a încheiat încă și trebuie acordată o atenție deosebită situației ostaticilor.

Criptomonedele cheie intră vineri cu câștiguri: Bitcoin este în creștere cu 1,3%, iar Ethereum crește cu 0,8%.

Metalele prețioase sunt, de asemenea, în creștere: aurul este în creștere cu 0,77%, iar argintul adaugă 1,47%.

