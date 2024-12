Rezumatul dimineții (18.12.2024)

Piețele asiatice se tranzacționează cu prudență înainte de reuniunea din decembrie a Fed, unde este așteptată o reducere a ratei cu 25bps, dar accentul rămâne pe orientarea pentru 2025. Wall Street a arătat un ton nervos, NASDAQ retrăgându-se de la maximele record și Dow Jones înregistrând cea mai gravă serie de pierderi din ultimii 40 de ani. Contractele futures din SUA rămân stabile în sesiunea asiatică.

Indicele KOSPI din Coreea de Sud s-a apreciat cu 1%, președintele interimar Han Duck-soo continuând să asigure piețele de stabilitate după destituirea președintelui Yoon Suk Yeol. ASX 200 din Australia a câștigat 0,2%, în timp ce Straits Times Index din Singapore a scăzut cu 0,3%, reflectând un sentiment regional mixt.

China intenționează să majoreze semnificativ cheltuielile fiscale, Reuters raportând că Beijingul va viza un deficit record de 4% din PIB în 2025, față de obiectivul actual de 3%. Creșterea implică cheltuieli suplimentare de 1,3 trilioane de yuani (179,4 miliarde de dolari), stimulând câștigurile pe piețele continentale. Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite au crescut cu 0,6% și respectiv 0,7%, în timp ce Hang Seng din Hong Kong a avansat 0,9%.

Producătorii auto japonezi Honda și Nissan sunt în discuții de fuziune, proces care ar putea crea cel de-al treilea producător auto din lume, cu o producție anuală de 7,4 milioane de vehicule. Vestea a declanșat mișcări masive ale acțiunilor auto, Nissan câștigând 22% și Mitsubishi 13%, în timp ce Honda a scăzut cu 2%. Potențiala fuziune reflectă presiunea tot mai mare a producătorilor chinezi de vehicule electrice și a Tesla asupra producătorilor auto tradiționali.

Dolarul se menține aproape de maximele ultimelor trei săptămâni, deoarece piețele anticipează o perspectivă “hawkish” a Fed. Datele puternice privind vânzările cu amănuntul din SUA au consolidat așteptările de reduceri treptate ale ratelor în 2025. Dolarul australian a atins un minim al ultimului an la 0,6325 dolari, în timp ce dolarul neozeelandez a atins un minim al ultimilor doi ani la 0,5748 dolari, reflectând puterea dolarului.

Gardienii Revoluției din Iran și-au extins semnificativ controlul asupra industriei petroliere a țării, gestionând în prezent până la 50% din exporturi, comparativ cu 20% în urmă cu trei ani, potrivit oficialilor occidentali și surselor de securitate. Evoluția complică eficiența sancțiunilor occidentale, în timp ce Trump se pregătește să revină la Casa Albă. Prețul petrolului rămâne sub presiune, WTI tranzacționându-se la 70,60 dolari iar Brent la 73,34 dolari pe baril.

Eli Lilly a primit aprobarea din partea autorității de reglementare a medicamentelor din China pentru tratamentul său împotriva Alzheimer, Kisunla (donanemab), marcând a patra autorizare majoră de piață după SUA, Japonia și Marea Britanie. Tratamentul, care vizează proteinele beta-amiloide din creier, are un preț de 32.000 de dolari pentru o cură de 12 luni în SUA, comparativ cu prețul de 26.500 de dolari al concurentului Leqembi.

Prețul aurului se menține stabil la 2.646 de dolari înainte de reuniunea Fed, confruntându-se cu presiunea exercitată de întărirea dolarului și de așteptările privind o traiectorie mai lentă de reducere a ratelor în 2025. Între timp, cuprul a scăzut cu 0,4% la 8.973 USD, în ciuda planurilor de stimulare ale Chinei, deoarece datele recente continuă să arate slăbiciune pentru cel mai mare consumator de cupru din lume.

Congresul urmează să voteze o nouă legislație de restricționare a investițiilor americane în sectoarele tehnologice chineze, în special în domeniul inteligenței artificiale și al securității naționale. Proiectul de lege extinde restricțiile existente ale Trezoreriei și include dispoziții pentru examinarea achizițiilor imobiliare chineze în apropierea siturilor sensibile și pentru examinarea licențelor de telecomunicații deținute de adversari străini.

Boeing a anunțat reluarea producției în cadrul programelor sale 737, 767 și 777/777X după încheierea unei greve de șapte săptămâni a mecanicilor. FAA își menține plafonul de 38 de aeronave MAX pe lună, implementat după incidentul Alaska Airlines din ianuarie, cu o revizuire planificată pentru ianuarie 2025.

Bitcoin s-a retras de la noul său maxim istoric de 108 152 de dolari, tranzacționându-se în prezent în jurul valorii de 103 500 de dolari, în timp ce Ethereum a scăzut cu 5%, de la peste 4.000 de dolari la 3.832 de dolari, în timp ce piețele cripto au digerat câștigurile recente înainte de decizia Fed.

