Rezumatul dimineții (19.01.2026)

Președintele Donald Trump a anunțat noi tarife vamale pentru țările europene și Marea Britanie, care vor intra în vigoare la 1 februarie 2026, la o rată de 10%, și vor crește la 25% începând cu 1 iunie, dacă Statele Unite nu obțin consimțământul pentru achiziționarea Groenlandei.

Lista țărilor vizate de tarife include Danemarca, Franța, Germania, Marea Britanie, Suedia, Țările de Jos și Finlanda, inițiativa fiind motivată de considerente de securitate națională.

Europa și Marea Britanie au prezentat imediat măsuri de retorsiune, semnalând în același timp disponibilitatea de a negocia înainte ca tarifele să intre efectiv în vigoare.

Uniunea Europeană se pregătește să reinstituie un pachet de tarife de retorsiune în valoare de 93 de miliarde de euro asupra mărfurilor americane, care a fost suspendat anul trecut și ar putea reveni automat pe 6 februarie dacă negocierile eșuează.

Liderii UE se îndreaptă către un summit de urgență pentru a coordona un răspuns unificat și pentru a demonstra sprijinul acordat Danemarcei și Groenlandei.

Piețele de capital americane vor rămâne închise astăzi din cauza sărbătorii Martin Luther King Jr.

Dolarul american s-a apreciat inițial, dar apoi a pierdut toate câștigurile față de EUR, GBP, AUD și NZD, reflectând scepticismul pieței cu privire la aplicarea efectivă a tarifelor.

Contractele futures pe indicii bursieri americani și contractele futures pe titluri de stat americane au deschis cu o scădere și au rămas sub presiune, reflectând incertitudinea geopolitică și comercială crescândă.

Contractele futures pe acțiuni europene au înregistrat, de asemenea, o scădere de peste 1,00%.

Aurul a atins un nou maxim istoric, depășind 4.670 USD. Argintul a înregistrat o creștere de 4,70%, ajungând la 93,300 USD.

Comenzile de mașini din Japonia au scăzut cu 11% în noiembrie față de luna precedentă, mai mult decât dublul scăderii preconizate, semnalând o dinamică slabă a investițiilor.

Creșterea PIB-ului Chinei a încetinit la 4,5% YoY în Q4, cel mai slab ritm de la redeschiderea economiei, deși creșterea pe întreg anul 2025 a atins ținta de 5%.

Exporturile puternice au compensat cererea internă slabă, dar vânzările cu amănuntul (0,9% YoY) și investițiile (-3,8% YoY) au dezamăgit.

Prețurile locuințelor noi în China au scăzut cu 0,4% MoM și 2,7% YoY în decembrie, înregistrând cea mai puternică scădere anuală din ultimele cinci luni. Investițiile imobiliare rămân profund negative (-17,2% YoY), continuând să afecteze încrederea.

Criptomonedele înregistrează o scădere mai accentuată, determinată de ieșirile de capital din activele de risc, precum și de întârzierile în procesul de reglementare a pieței din SUA, inclusiv Clarity Act.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."