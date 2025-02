Rezumatul dimineții (19.02.2025)

Piețele asiatice s-au tranzacționat mixt, ultimele amenințări tarifare ale lui Trump afectând sentimentul, Nikkei 225 din Japonia și Hang Seng din Hong Kong scăzând cu 0,4% și, respectiv, 0,7%. Cu toate acestea, indicele KOSPI din Coreea de Sud a crescut cu 1,8%, ajungând la un maxim al ultimelor cinci luni, susținut de soliditatea sectorului tehnologic și de îmbunătățirea condițiilor politice în urma încheierii procesului de punere sub acuzare a președintelui Yoon.

Președintele Trump a anunțat că intenționează să impună tarife de 25% la importurile de automobile, produse farmaceutice și semiconductoare. Tarifele pentru automobile ar putea fi aplicate începând cu luna aprilie, în timp ce calendarul de punere în aplicare pentru alte sectoare rămâne neclar, deoarece producătorilor li se acordă timp pentru a stabili operațiuni în Statele Unite. Măsura a stârnit îngrijorare în rândul principalilor parteneri comerciali, Japonia ridicând oficial problema, având în vedere expunerea sa semnificativă la industria auto.

Hajime Takata, membru al consiliului de administrație al Băncii Japoniei, a semnalat că urmează noi creșteri ale ratelor, avertizând că menținerea unor rate scăzute ar putea duce la asumarea unor riscuri excesive și la presiuni inflaționiste. Piețele estimează o probabilitate de 80% de creștere a ratei la 0,75% în iulie, randamentul JGB pe 10 ani situându-se în jurul valorii de 1,425%.

Reserve Bank of New Zealand a redus rata de referință cu 50 de puncte de bază, până la 3,75%, și a prevăzut încă două reduceri de 25 de puncte de bază în aprilie și mai. Guvernatorul Orr a indicat o rată finală mai mică decât cea prognozată anterior, vizând aproximativ 3% până la sfârșitul anului, în timp ce banca încearcă să sprijine economia în dificultate.

Prețurile petrolului au crescut ușor după ce atacurile ucrainene cu drone au vizat o stație rusă de pompare a țițeiului, întrerupând aprovizionarea din Kazahstan. Țițeiul Brent a crescut cu 0,3% la 76,04 dolari, în timp ce WTI a câștigat 0,3% la 72,03 dolari. The Caspian Pipeline Consortium a raportat o reducere cu 30-40% a livrărilor în urma atacului.

Autoritatea de reglementare financiară din Hong Kong a anunțat planuri de extindere a serviciilor de criptomonede, luând în considerare aprobarea unor noi produse derivate pe active virtuale și a unor produse de creditare în marjă pentru anumiți investitori. Orașul a emis nouă licențe pentru platforme de tranzacționare a activelor digitale, iar alte opt cereri sunt în curs de examinare, în contextul în care își propune să se impună ca un centru regional al criptomonedelor.

Dolarul american s-a stabilizat pe măsură ce piețele au evaluat tensiunile comerciale și negocierile de pace dintre Rusia și Ucraina, în timp ce dolarul neozeelandez și-a revenit după pierderile anterioare și s-a tranzacționat la 0,572 dolari, în urma deciziei privind rata RBNZ. Yenul japonez s-a întărit ușor la 151,83 per dolar, pe fondul așteptărilor tot mai mari privind înăsprirea politicii BOJ.

Piața imobiliară din China a arătat o slăbiciune continuă, deoarece prețurile locuințelor noi au stagnat pentru a doua lună consecutiv în ianuarie, în timp ce prețurile de la an la an au scăzut cu 5,0%. Sectorul afectat de criză se confruntă cu provocări persistente din cauza nivelurilor ridicate ale stocurilor, a cererii slabe și a obstacolelor demografice pe termen lung, ceea ce a determinat apeluri pentru măsuri suplimentare de sprijin.

Platforma X a lui Elon Musk ar fi în discuții pentru a strânge fonduri la o evaluare de 44 de miliarde de dolari, egalând prețul inițial de achiziție al Twitter. Potențiala rundă de finanțare semnalează o schimbare semnificativă față de evaluarea Fidelity din decembrie, de 12,3 miliarde de dolari, susținută de creșterea activității utilizatorilor în jurul alegerilor prezidențiale din SUA și de revenirea agenților de publicitate.

Piața bursieră chineză în general și-a menținut ritmul ascendent, deoarece recenta întâlnire a președintelui Xi cu directorii executivi din domeniul tehnologiei și promisiunile de creștere a sprijinului acordat sectorului privat au stimulat sentimentul. Shanghai Shenzhen CSI 300 și Shanghai Composite au câștigat aproximativ 0,7%, continuând raliul determinat de inteligența artificială.

