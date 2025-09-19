Rezumatul dimineții (19.09.2025)

Ieri, un puternic val de creșteri a propulsat indicele S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average și Russell 2000 la niveluri record — un eveniment care s-a produs doar de 25 de ori în secolul XXI.

Peste 300 de acțiuni din S&P 500 au închis în creștere, conduse de titlurile din sectorul tehnologic, cu Nvidia și Intel în frunte. Intel a înregistrat o creștere de 23%, în timp ce Nasdaq 100 a câștigat 1,1%. Russell 2000 a înregistrat câștiguri excepționale, avansând 2,5%.

Acțiunile FedEx au crescut cu peste 5% după închiderea sesiunii de pe Wall Street, pe fondul rezultatelor financiare — o mișcare care ar putea stimula astăzi sentimentul în sectorul logistic și de transport din SUA.

Randamentele Trezoreriei SUA au pierdut câștigurile anterioare după ce datele au arătat că cererile noi de șomaj au înregistrat cea mai mare scădere din ultimii aproape patru ani, atenuând unele îngrijorări cu privire la starea pieței muncii.

Astăzi, investitorii vor analiza în principal datele macroeconomice secundare din Marea Britanie și Germania. În centrul atenției se va afla însă convorbirea telefonică programată între Donald Trump și președintele chinez Xi Jinping, în jurul orei 16:00 ora României. Volatilitatea pieței ar putea fi, de asemenea, crescută din cauza „triple witching” — expirarea trimestrială a contractelor futures și a opțiunilor pe piețele financiare.

Banca Japoniei a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 0,5%, în conformitate cu așteptările pieței. Perechea USDJPY a scăzut astăzi cu aproape 0,3%, în timp ce indicele dolarului american (USDIDX) a înregistrat o ușoară creștere. Acest lucru a afectat perechea EURUSD, principala pereche valutară înregistrând o scădere de aproximativ 0,1%.

Sentimentul pe piețele futures este mixt astăzi. În Europa, se observă o presiune ascendentă prudentă. Contractul italian ITA40 a scăzut cu aproape 0,6%, în timp ce UK100 a câștigat peste 0,5%.

În Asia, predomină scăderile, indicele japonez JP225 scăzând cu aproape 1,8% pe fondul creșterii randamentelor obligațiunilor de stat japoneze, care sunt pe cale să atingă niveluri record, și al planului BoJ de a vinde ETF-uri la o scară similară cu cea a vânzării acțiunilor cumpărate de la bănci în anii 2000.

Mărfurile energetice, precum petrolul și gazul, au început sesiunea cu pierderi ușoare, în timp ce produsele agricole de pe CBOT — inclusiv grâul, soia și porumbul — înregistrează creșteri modeste.

Între timp, pe piața criptomonedelor, sentimentul s-a atenuat ușor; prețul Bitcoin a scăzut sub 117.000 de dolari.

