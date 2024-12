Rezumatul dimineții (19.12.2024)

Piețele au înregistrat scăderi considerabile la sfârșitul sesiunii de ieri, după ce Fed a redus ratele dobânzilor, conform așteptărilor, cu 25 de puncte de bază, până la 4,5%, dar, în același timp, și-a revizuit puternic previziunile macroeconomice și a indicat o abordare mai prudentă a viitoarelor măsuri. Potrivit lui Powell, ar putea dura mai mult de 1-2 ani de acum înainte pentru a atinge ținta de inflație. Ca răspuns, ieri am asistat la o scădere de aproape 1,5% a perechii EURUSD și la o scădere de 4,5% a cotațiilor US100. În această dimineață și Banca Japoniei a luat o decizie cu privire la rate. Cu toate acestea, nu au existat surprize în acest aspect, iar BoJ a decis să mențină ratele neschimbate la 0,25%. Distribuția voturilor bancherilor a fost de 8 voturi pentru menținere și un vot pentru majorare. Yenul a coborât inițial la cel mai scăzut nivel din ultima lună în raport cu dolarul, înainte de a se aprecia ușor. Perechea USDJPY se menține în prezent în zona 155,00. Investitorii așteaptă acum conferința de presă a președintelui BoJ, Ueda. De asemenea, avem noi rapoarte din Noua Zeelandă. Datele privind PIB-ul din trimestrul al treilea au indicat o scădere masivă de 1% în trimestrul al doilea, o publicare mult mai slabă decât așteptările, de -0,4%, și o scădere de 1,5% în ritm anual, de asemenea sub estimări. Banca de rezervă a Noii Zeelande nu are programată nici o reuniune până pe 19 februarie. Au crescut așteptările pentru o reducere a ratei cu 50bp la acea reuniune (și pentru reduceri suplimentare la reuniunile ulterioare). Dolarul neozeelandez a fost supus dublei presiuni exercitate de un dolar puternic și de date interne slabe, ceea ce a dus la scăderi de 2,5% în ultimele 24 de ore ale perechii NZDUSD. Metalele prețioase revin după corecțiile descendente de ieri, care au adus aurul în zonele de suport stabilite de media exponențială de 100 de zile. Astăzi, investitorii vor afla o serie de date macro cheie. Acestea vor include deciziile Norges și Riksbank, datele de pe piața muncii din Polonia, decizia BoE, raportul PIB Q3 din SUA, cererile de șomaj din SUA și datele privind stocurile de gaze din SUA. Bitcoin încearcă să se mențină deasupra barierei psihologice de 100.000 de dolari. Majoritatea criptomonedelor pierd și imită sentimentul mai slab de pe piețele tradiționale. Volatilitatea observată în prezent pe piața valutară. Sursa: xStation5 Începe să investești acum sau testează un cont demo fără riscuri Deschide Cont Real TESTEAZĂ DEMO Descarcă aplicația pentru mobil Descarcă aplicația pentru mobil

