Rezumatul dimineții (19.12.2025)

Sursa: BoJ Banca centrală japoneză a majorat rata dobânzii pe termen scurt cu 25 de puncte de bază, până la 0,75% (cel mai ridicat nivel din 1995). Această decizie a fost în conformitate cu așteptările, de aceea reacția yenului japonez a fost relativ limitată, acesta pierzând însă teren în fața dolarului imediat după luarea deciziei. Perechea USDJPY se tranzacționează în prezent în intervalul 156,00, cel mai ridicat nivel din 12 decembrie. În același timp, contractul JP225 a crescut cu 0,85%.

Cu toate acestea, Banca Japoniei a declarat în anunțul său că ratele reale ale dobânzii vor rămâne „semnificativ negative”, adăugând că, condițiile financiare favorabile vor continua să susțină puternic activitatea economică.

Datele privind inflația la nivel național din Japonia pentru luna noiembrie au arătat presiuni persistente asupra prețurilor, consolidând așteptările că Banca Japoniei va continua normalizarea treptată a politicii monetare. În noiembrie, prețurile de consum au crescut cu 3,0% față de aceeași perioadă a anului trecut, în conformitate cu așteptările pieței și marcând o altă lună de inflație cu mult peste ținta de 2% a Băncii Japoniei. Indicele exclude prețurile alimentelor proaspete, dar include energia, ceea ce îl face unul dintre cei mai urmăriți indicatori ai tendințelor inflației subiacente.

Decizia a fost unanimă, deși declarația a relevat opinii divergente cu privire la dinamica inflației. Banca a reiterat că va continua să majoreze ratele dobânzilor dacă economia și prețurile se vor dezvolta în conformitate cu previziunile.

O conferință de presă cu guvernatorul BoJ, Kazuo Ueda, este programată să înceapă la 8:30 ora României, în cadrul căreia acesta va comenta decizia de astăzi. Mai jos sunt prezentate cele mai importante comentarii ale bancherilor incluse în comunicatul care a urmat deciziei. În același timp, administrația Trump inițiază o revizuire pentru a permite vânzarea potențială a cipurilor avansate Nvidia H200 către China, guvernul SUA primind 25% din veniturile din vânzări pentru a reduce motivația Chinei de a dezvolta tehnologia în mod independent. Decizia marchează o abatere semnificativă de la restricțiile de export anterioare și vizează menținerea superiorității tehnologice a SUA prin prevenirea tendinței Chinei de a dezvolta cipuri interne. Contractele futures indică un sentiment pozitiv în timpul sesiunii de astăzi. Contractele pe indicii europeni și americani înregistrează câștiguri semnificative (DE40 +0,6%; US100 +0,28%). Metalele prețioase înregistrează un sentiment mixt. AURUL pierde în prezent 0,15% din valoare, în timp ce ARGINTUL își reia tendința ascendentă. Observăm, de asemenea, o revenire a pieței Bitcoin, ale cărei prețuri cresc în prezent cu 1,66%.



