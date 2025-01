Rezumatul dimineții (20.01.2025)

Indicii bursieri din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează cu un sentiment pozitiv la începutul săptămânii. Indicii din China sunt în creștere cu aproximativ 0,90-1,00%. Piața bursieră din Japonia înregistrează, de asemenea, câștiguri, indicele JP225 crescând cu 0,35% până la 38.880 de puncte. Indicele SG20cash din Singapore se apreciazî cu 0,05%, în timp ce indicele australian AU200cash rămâne în mare parte neschimbat.

Contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere mixtă pentru sesiunea de astăzi. Indicele german DAX este în creștere cu 0,05%, menținându-se peste pragul de 21 000 de puncte, indicele UK100 este în scădere cu 0,15%, iar indicele EU50 a câștigat 0,08%.

În SUA, bursele vor rămâne închise astăzi din cauza sărbătorii federale Martin Luther King Jr.

Cel mai important eveniment al zilei este, desigur, învestirea lui Donald Trump în funcția de președinte al Statelor Unite, programată pentru ora 19:00, ora României (12:00, ora locală).

Pe piața valutară, dolarul este are cea mai slabă performanâă în prima parte a zilei. Indicele USDIDX a scăzut cu 0,25%, tranzacționându-se la 108,9000 puncte, în timp ce EURUSD a câștigat 0,27%.

În weekend, am asistat la o situație fără precedent. Vineri seara, Donald Trump a anunțat în mod neașteptat lansarea memecoinului său, Official Trump , care a atins o evaluare complet diluată (FDV) de 75 de miliarde de dolari în 48 de ore. În prezent, doar 20% din token-uri sunt în circulație, un scenariu neobișnuit pentru memecoins. Restul de 80% sunt deținute de companii asociate cu Trump și urmează să fie lansate treptat pe piață în următorii trei ani.

Lansarea Official Trump a drenat lichidități din alte criptomonede, provocând pierderi de două cifre în toate monedele alternative pe parcursul weekendului. Bitcoin a înregistrat, de asemenea, pierderi minore.

Un beneficiar indirect al acestei evoluții a fost Solana, deoarece Trump a ales acest blockchain pentru memecoin-ul său. Pe parcursul a două zile, Solana a atins un nou maxim istoric (ATH) de 295 de dolari pe token, câștigând aproape 50% în 48 de ore.

În schimb, Ethereum a apărut ca cel mai mare pierzător, suferind o ieșire și mai mare de capital. Cu toate acestea, situația s-a schimbat după rapoartele conform cărora companiile controlate de familia Trump au început să cumpere Ethereum în mod agresiv duminică după-amiază și au continuat să cumpere pe tot parcursul zilei.

Încrederea investitorilor a fost în cele din urmă spulberată de un anunț al Melaniei Trump, soția lui Donald Trump, privind lansarea unui alt memecoin, Melania Meme , duminică seara. Piața a înregistrat o nouă rundă de scăderi puternice. De data aceasta, mulți investitori au considerat acțiunile familiei Trump drept un abuz de influență.

