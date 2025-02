Rezumatul dimineții (21.02.2025)

Piețele asiatice s-au tranzacționat mixt, cu un ton prudent, deoarece îngrijorările legate de tarifele comerciale din SUA și ratele ridicate ale dobânzilor au influențat sentimentul. Hang Seng a crescut cu peste 3%, condus de acțiunile din sectorul tehnologic, în timp ce piețele japoneze au rămas staționare, iar indicii din China continentală au înregistrat o performanță modestă.

Acțiunile Alibaba Group din Hong Kong au crescut cu 8,5% după rezultatele solide din trimestrul care s-a finalizat în decembrie, declanșând o creștere mai amplă a acțiunilor tehnologice chineze. Divizia cloud a companiei a înregistrat o creștere robustă, determinată de inițiativele privind inteligența artificială, în timp ce confirmarea unui parteneriat cu Apple pentru funcții de inteligență artificială în iPhone-urile chinezești a consolidat și mai mult sentimentul. Știrile privind participația de 1 miliard de dolari a lui Ryan Cohen au susținut, de asemenea, acțiunile.

Inflația japoneză a accelerat în ianuarie, indicatorul CPI de bază crescând cu 3,2% de la an la an, depășind așteptările de 3,1%. Inflația globală a urcat la 4,0 %, determinată de creșterea prețurilor la alimente, inclusiv o aproape triplare a costurilor cu varza. Datele au întărit așteptările privind o nouă înăsprire a politicii monetare a BOJ, deși randamentele obligațiunilor japoneze au scăzut după ce guvernatorul Ueda s-a angajat să abordeze mișcările anormale ale pieței.

Moody's a retrogradat ratingul de credit al Nissan Motor la categoria junk (Ba1 de la Baa3), citând perspectivele slabe și provocările legate de restructurare. Separat, au apărut rapoarte cu privire la un grup japonez la nivel înalt care a propus ca Tesla să investească în Nissan în urma eșecului discuțiilor privind fuziunea cu Honda, valorificând potențial uzinele subutilizate ale Nissan din SUA pe fondul amenințărilor tarifare.

Prețurile petrolului s-au stabilizat, Brent la 76,45 USD și WTI la 72,44 USD, îndreptându-se spre cele mai mari câștiguri săptămânale de la începutul lunii ianuarie. JPMorgan a observat că cererea globală de petrol a fost în medie de 103,4 milioane bpd până la jumătatea lunii februarie, în timp ce întreruperile aprovizionării au persistat, conducta din Marea Caspică înregistrând fluxuri reduse cu 30-40% în urma unui atac cu drone din Ucraina.

Comisarul european pentru energie, Dan Jorgensen, a anunțat planuri de creștere a importurilor de gaze din SUA și din alte surse pentru a înlocui livrările rusești, accelerând în același timp extinderea energiei regenerabile. Măsura vine în contextul în care prețurile europene la gaze au atins maximul ultimilor doi ani și pe fondul presiunii exercitate de amenințările tarifare ale lui Trump.

Aurul s-a retras de la maximele record, dar a rămas pe cale să înregistreze a opta creștere săptămânală consecutivă, susținut de îngrijorările legate de războiul comercial și de slăbiciunea dolarului. Aurul spot a fost tranzacționat la 2.925,06 USD, în timp ce contractele futures la 2.941,49 $, metalul prețios câștigând aproximativ 1,6% în această săptămână.

Euro s-a menținut stabil la 1,049 dolari, înaintea alegerilor de duminică din Germania, după prăbușirea coaliției cancelarului Scholz. Piețele așteaptă datele PMI din februarie din Zona Euro, Marea Britanie și SUA, care ar putea arăta primele efecte ale amenințărilor tarifare ale lui Trump asupra activității de afaceri.

Cuprul a înregistrat pierderi săptămânale în ciuda entuziasmului recent generat de AI, contractele futures LME fiind la 9 522,80 dolari pe tonă și contractele futures pentru martie la 4,5750 dolari pe liră, ambele în scădere săptămânașă cu aproximativ 1,9%, pe măsură ce ritmul de creștere din China s-a răcit.

Yenul japonez a slăbit la 150,35 pe dolar, în ciuda datelor puternice privind inflația, în timp ce oficialii au luat măsuri pentru a tempera așteptările privind înăsprirea agresivă a BOJ. Ministrul de finanțe Kato a avertizat cu privire la impactul creșterii randamentelor obligațiunilor asupra cheltuielilor guvernamentale, răcind speculațiile pieței cu privire la creșteri iminente ale ratei.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."