Rezumatul dimineții (21.07.2025)

Yenul japonez s-a apreciat la începutul sesiunii de luni, în urma rezultatelor alegerilor pentru camera superioară a parlamentului japonez. Coaliția premierului Ishiba a suferit o înfrângere gravă, pierzând majoritatea în camera superioară, după ce în octombrie pierduse deja controlul camerei inferioare. Cu toate acestea, rezultatul nu a fost atât de rău pentru actuala coaliție pe cât se aștepta înainte de weekend, iar premierul Ishiba a promis că va rămâne în funcție.

Acum că ambele camere sunt conduse de o minoritate, Japonia pare condamnată la o perioadă de incertitudine politică. Din acest motiv, amploarea câștigurilor pe perechea USDJPY a fost foarte rapid limitată.

Bursa japoneză este închisă astăzi din cauza unei sărbători bancare, ceea ce limitează și mai mult lichiditatea pe piața locală.

Modelul preferat al Băncii Centrale a Noii Zeelande privind factorii sectoriali, publicat mai târziu în cursul sesiunii, a arătat o scădere a inflației la 2,8% pe an, de la 2,9% în primul trimestru, iar inflația de bază a scăzut la 3,7%, de la 4,0%. Aceste date susțin așteptările privind o reducere a ratei dobânzii în august, motiv pentru care NZD s-a depreciat în timpul sesiunii asiatice.

Între timp, Banca Populară a Chinei a menținut neschimbate ratele dobânzilor de referință, conform așteptărilor: LPR pe 1 an la 3,00% și LPR pe 5 ani la 3,50%.

Contractele futures pe indicii bursieri americani nu înregistrează modificări semnificative ale prețurilor înainte de deschiderea sesiunii de tranzacționare în Europa. Contractele JP225 au înregistrat o ușoară creștere după alegerile din weekend din Japonia. Reprezentanții UE se vor reuni săptămâna aceasta pentru a formaliza un plan de represalii în cazul în care nu se va ajunge la un acord cu SUA, potrivit Bloomberg.

La începutul zilei de luni, metalele prețioase înregistrează performanțe deosebite, continuând revenirea și extinzând tendințele actuale de creștere. Aurul a crescut deja cu 0,56% și se îndreaptă spre maximele locale de săptămâna trecută.

Atenția investitorilor se va îndrepta astăzi către datele de pe piața muncii din Polonia și datele privind prețurile industriale din Canada.

