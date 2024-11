Rezumatul dimineții (21.11.2024)

Contractele futures pe indicii americani se tranzacționează mixt; acțiunile Nvidia au pierdut 2,5% în tranzacționarea after-hours pe Wall Street, dar nu au provocat o lovitură pe niciunul dintre indicii de referință. În prezent, US500, US100 și US30 pierd ușor în intervalul 0,1 - 0,3%

Nvidia a prezentat un raport excelent pentru trimestrul al treilea, dar investitorii au observat că prognoza pentru trimestrul curent este de creștere a veniturilor cu 7% QoQ; aceasta ar reprezenta cea mai modestă rată de creștere trimestrială din ianuarie 2023. Nvidia a raportat venituri de 35,1 miliarde de dolari față de previziunile de 32,8 miliarde de dolari și câștiguri pe acțiune de 0,78 dolari, față de previziunile de 0,74 dolari.

Dolarul se tranzacționează plat astăzi, randamentele obligațiunilor pe 10 ani fiind la 4,4%. Collins (Fed) a transmis că normalizarea în continuare a politicii monetare din partea Fed este scenariul de bază, dar nu este o concluzie inevitabilă; el a subliniat că intervalul țintă al reducerilor rămâne neclar și că relaxarea mai lentă a politicii ar putea aduce probleme pe piața muncii

Cotațiile indicilor europeni sugerează o deschidere marginal inferioară în Europa. Starea de spirit în timpul sesiunii asiatice a fost mixtă și, în prezent, aproape toate contractele pe indici asiatici sunt în pierdere. Rapoartele Financial Times sugerează că administratorii de fonduri chinezi au redus fluxurile către acțiunile americane în anticiparea unei noi administrații la Casa Albă

Petrolul se tranzacționează în ușoară creștere, cele mai recente date EIA indicând o a treia săptămână consecutivă de creștere a stocurilor din SUA. NATGAS câștigă încă 3% datorită prognozelor meteorologice actualizate care sugerează o răcire a climei în SUA și un atac al vremii de iarnă în multe state. Mărfurile agricole sunt tranzacționate plat; bumbacul și grâul câștigă ușor

Bitcoin câștigă mai mult de 3% astăzi și urcă la un nou maxim istoric de 97.500 USD. Și alte criptomonede se tranzacționează în ușoară creștere astăzi; deoarece atenția investitorilor este concentrată astăzi pe BTC

