Rezumatul dimineții (22.01.2026)

Contractele futures pe indicii americani continuă să se tranzacționeze în teritoriul pozitiv după ce Donald Trump a declarat pe rețelele sociale că s-a ajuns la un acord privind Groenlanda și, în general, problemele arctice în cadrul NATO. Președintele american a renunțat, de asemenea, la tarifele planificate pentru anumite țări europene (US100, US500: aproximativ +0,05%).

Curtea Supremă a SUA va respinge probabil cererea lui Trump de a o demite imediat pe Lisa Cook din Consiliul Guvernatorilor Rezervei Federale, potrivit comentariilor mai multor judecători care invocă independența băncii centrale și consecințele economice potențial negative.

Piețele asiatice sunt în mare parte în creștere, în urma revenirii contractelor futures de pe Wall Street și a îmbunătățirii sentimentului după atenuarea tensiunilor dintre SUA și Groenlanda. Coreea de Sud a înregistrat cea mai bună performanță – indicele KOSPI (+0,6%) a atins un nivel record, impulsionat de acțiunile legate de AI (Samsung și SK Hynix: aproximativ +2%). SoftBank din Japonia câștigă, de asemenea, din optimismul legat de inteligența artificială(aproximativ +11%). Indicele JP225 adaugă încă 0,8% înainte de decizia de mâine a Băncii Japoniei.

Datele privind piața muncii din Australia au depășit așteptările, probabil datorită efectelor sezoniere, cum ar fi cererea mai mare de forță de muncă legată de sărbători. În decembrie, ocuparea forței de muncă a crescut cu 65,2 mii de locuri de muncă (prognoza: 28,3 mii), în timp ce cifra din noiembrie a fost revizuită în jos de la -21,3 mii la -28,7 mii. Rata șomajului a scăzut de la 4,3% la 4,1%, indicând o înăsprire a pieței muncii.

Deficitul comercial al Japoniei s-a redus cu aproximativ 52% în 2025, până la 2,65 trilioane de yeni, în principal datorită creșterii record a exporturilor determinate de livrările de semiconductori și produse electronice către alte țări asiatice. Deficitele cu Europa și China s-au adâncit.

Pe piețele valutare, monedele din Antipozi sunt în frunte, susținute de apetitul crescut pentru risc și de datele privind piața muncii din Australia, care consolidează perspectivele unei politici monetare restrictive. AUDUSD câștigă 0,65%, depășind nivelul psihologic de 0,68. NZDUSD înregistrează o creștere mai modestă, de 0,25%. Yenul este din nou cea mai slabă monedă din G10, pierzând aproximativ 0,3% față de dolar și euro. EURUSD este stabil, în apropiere de 1,169.

Aurul se corectează ușor, în scădere cu doar 0,1% până la aproximativ 4.830 USD, după atenuarea tensiunilor dintre SUA și Europa, în timp ce argintul recuperează pierderile de ieri, crescând cu 1% până la 94 USD.

Gazul natural câștigă 5%, prelungindu-și raliul pentru a patra sesiune consecutivă. Țițeiul Brent și WTI scad cu aproximativ 0,2%, semnalând o volatilitate mai redusă după recentele creșteri.

Sentimentul privind criptomonedele este mixt. Principalele tokenuri sunt în creștere (Bitcoin: +0,4% până la 90.180 USD; Ethereum: +0,2% până la 3.018 USD), în timp ce tokenurile mai mici sunt în scădere (TRUMP: -1%, Ripple: -0,5%).

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."