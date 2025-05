Rezumatul dimineții (22.05.2025)

Cererea slabă pentru obligațiunile Trezoreriei SUA s-a tradus ieri în scăderi accentuate pe Wall Street ( S&P 500 : -1,6%, DJIA : -1,9%, Nasdaq : -1,4%, Russell 2000 : -2,8%). Randamentele obligațiunilor americane pe 30 de ani au crescut cu peste 10 puncte de bază din cauza îngrijorărilor legate de adâncirea deficitului și lipsa consensului asupra proiectului de lege fiscală al lui Trump în Camera Reprezentanților din SUA.

: -1,6%, : -1,9%, : -1,4%, : -2,8%). Randamentele obligațiunilor americane pe 30 de ani au crescut cu peste 10 puncte de bază din cauza îngrijorărilor legate de adâncirea deficitului și lipsa consensului asupra proiectului de lege fiscală al lui Trump în Camera Reprezentanților din SUA. Senatul SUA a deblocat proiectul de lege privind monedele stabile, permițând dezbaterea și votarea acestuia săptămâna viitoare. Progresul înregistrat în procesul legislativ a stârnit euforie pe piața criptomonedelor. Bitcoin a crescut cu 2,9%, până la 111.370 USD, Ethereum cu 4,9%, până la 2.632 USD, iar creșteri au fost înregistrate și în contractele pentru Dogecoin (+4,7%), Solana (+3,9%) și Polygon (+3,9%).

a crescut cu 2,9%, până la 111.370 USD, cu 4,9%, până la 2.632 USD, iar creșteri au fost înregistrate și în contractele pentru (+4,7%), (+3,9%) și (+3,9%). În regiunea Asia-Pacific, pesimismul de pe Wall Street continuă. Se înregistrează scăderi în China HSCEI (-0,14%), Japonia Nikkei 225 (-0,94%), Coreea de Sud Kospi (-1,17%) și Australia S&P/ASX 200 (-0,44%). Companiile legate de Bitcoin rezistă tendinței descendente.

(-0,14%), Japonia (-0,94%), Coreea de Sud (-1,17%) și Australia (-0,44%). Companiile legate de Bitcoin rezistă tendinței descendente. Baidu (BIDU.US) a scăzut cu peste 3% după publicarea rezultatelor financiare pentru primul trimestru al anului 2025, în ciuda veniturilor care au depășit previziunile, în principal datorită serviciilor de cloud AI. Profitul operațional ajustat a scăzut cu 20% față de anul precedent, iar marja brută nu a îndeplinit așteptările. Veniturile din segmentul cheie al publicității pe motorul de căutare au înregistrat rezultate sub așteptări.

a scăzut cu peste 3% după publicarea rezultatelor financiare pentru primul trimestru al anului 2025, în ciuda veniturilor care au depășit previziunile, în principal datorită serviciilor de cloud AI. Profitul operațional ajustat a scăzut cu 20% față de anul precedent, iar marja brută nu a îndeplinit așteptările. Veniturile din segmentul cheie al publicității pe motorul de căutare au înregistrat rezultate sub așteptări. PMI pentru servicii din Australia a scăzut în mai la 50,5 (anterior: 50,5), în timp ce PMI pentru producție a rămas stabil la 51,7. Expansiunea afacerilor australiene se datorează în principal creșterii continue a comenzilor noi și creșterii ocupării forței de muncă. Cu toate acestea, ritmul de creștere a început să încetinească, odată cu optimismul mediului de afaceri.

Pe piața valutară, volatilitatea rămâne limitată. Indicele dolarului american este stabil, yenul japonez înregistrând cele mai mari câștiguri dintre monedele G10 ( USDJPY : -0,3%), în timp ce dolarul neozeelandez este cel mai slab ( NZDUSD : -0,25%), depreciindu-se ca răspuns la previziunile de scădere a PIB-ului de către Trezoreria din Noua Zeelandă. Dolarul australian se redresează ( AUDUSD : +0,2%), iar EURUSD înregistrează o creștere modestă de 0,05%, până la 1,335.

: -0,3%), în timp ce dolarul neozeelandez este cel mai slab ( : -0,25%), depreciindu-se ca răspuns la previziunile de scădere a PIB-ului de către Trezoreria din Noua Zeelandă. Dolarul australian se redresează ( : +0,2%), iar înregistrează o creștere modestă de 0,05%, până la 1,335. Aurul continuă să crească cu 0,6%, până la 3.333 dolari pe uncie, argintul cu 0,66%, până la 33,60 dolari pe uncie, în timp ce platina (-0,1%) și paladiul (-0,3%), care s-au remarcat în sesiunea de ieri, înregistrează ușoare corecții.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."