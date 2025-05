Rezumatul dimineții (23.05.2025)

Piețele asiatice câștigă pe măsură ce randamentele Trezoreriei se retrag , deși preocupările fiscale din SUA persistă. Majoritatea indicilor regionali au crescut vineri, în ciuda unei săptămâni volatile, centrată pe îngrijorările legate de datoriile guvernamentale. Nikkei 225 și TOPIX din Japonia au urcat cu 0,8% fiecare, trecând peste datele mai puternice decât se așteptau privind inflația. Piețele chineze au înregistrat performanțe superioare săptămânii, Shanghai Composite urcând cu 0,5%, iar CSI 300 a câștigat 0,9%, beneficiind de optimismul privind detensionarea tarifelor. Hang Seng din Hong Kong a crescut vineri cu 0,5% pentru un câștig săptămânal de 1,1%. Contractele futures S&P 500 au crescut marginal, deși Wall Street se confruntă cu pierderi săptămânale de 1,5-2%.

Inflația de bază din Japonia crește la 3,5%, maximul ultimilor doi ani , crescând șansele ca BOJ să majoreze rata. Inflația CPI de bază din aprilie a depășit previziunile, accelerând de la 3,2% în martie și marcând cel mai rapid ritm din ianuarie 2023. O măsură de bază rafinată care exclude alimentele și energia a ajuns la 3,0%, cu mult peste obiectivul de 2% al BOJ. Creșterea puternică a salariilor în urma negocierilor din primăvară a stimulat cheltuielile de consum, inflația alimentară sărind la 7,0%. Analiștii ING se așteaptă acum la o creștere a ratei BOJ de 25 de puncte de bază în iulie, deși incertitudinea privind tarifele SUA ar putea limita mișcările ulterioare până la începutul anului 2026.

Dolarul se pregătește pentru un declin săptămânal pe fondul temerilor legate de deficitul fiscal în urma adoptării la limită de către Camera Reprezentanților a legii fiscale a lui Trump. „One Big Beautiful Bill” este proiectat să adauge 3,8 trilioane de dolari la datoria națională pe parcursul unui deceniu, ca urmare a recentei retrogradări a creditului SUA de către Moody's. Indicele dolarului a scăzut cu 0,3% în sesiunea asiatică și se confruntă cu o scădere săptămânală de 1%. Yenul japonez s-a întărit cu 1,5% săptămânal, în timp ce USD/JPY a scăzut cu 0,4% vineri. Monedele asiatice au câștigat în general, won-ul sud-coreean fiind în creștere cu 0,5% și peso-ul filipinez avansînd 0,6%.

Prețul petrolului scade pentru a patra ședință consecutivă din cauza îngrijorărilor legate de oferta OPEC+. Petrolul Brent a scăzut cu 0,5% la 63,53 dolari, iar WTI a scăzut cu 0,5% la 60,87 dolari, ambele cotații îndreptându-se spre prima scădere săptămânală din ultimele trei săptămâni. Bloomberg a raportat că OPEC+ ia în considerare o creștere a producției de 411.000 bpd pentru luna iulie la reuniunea din 1 iunie. Pierderile săptămânale au ajuns la 1,9% pentru Brent și 2,5% pentru WTI. Cererea de stocare a țițeiului din SUA a crescut la niveluri COVID-pandemice, în timp ce comercianții se pregătesc pentru creșterea ofertei. A cincea rundă de discuții nucleare SUA-Iran, programată vineri la Roma.

Discuțiile comerciale dintre Japonia și SUA se intensifică cu o a patra rundă planificată pentru 30 mai. Negociatorul principal Ryosei Akazawa se va întoarce la Washington săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, care nu a putut participa la cea de-a treia rundă de vineri cu secretarul Comerțului, Lutnick, și cu reprezentantul pentru comerț, Greer. Prim-ministrul Ishiba a avut o convorbire telefonică de 45 de minute cu Trump, discutând despre tarife și cooperare economică. Japonia menține cererea de eliminare completă a tarifelor, în timp ce se confruntă cu taxe generale de 10% plus tarife auto de 25% până la termenul limită din iulie.

Principalele bănci americane explorează lansarea comună a stablecoin pentru a contracara concurența cripto. JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup și Wells Fargo sunt în discuții inițiale alături de Early Warning Services și Clearing House. Inițiativa așteaptă legislația GENIUS Act, care a trecut un vot procedural cheie Senatului în această săptămână. Băncile urmăresc să valorifice monedele stabile pentru plăți transfrontaliere mai rapide, prevenind în același timp erodarea bazei de depozite de către marii jucători din domeniul tehnologiei.

Foxconn avansează expansiunea în India, în ciuda presiunii lui Trump , cu o instalație de afișare de 1,5 miliarde de dolari planificată pentru Tamil Nadu. Furnizorul Apple continuă investițiile majore, inclusiv o fabrică de asamblare a cipurilor în valoare de 450 de milioane de dolari aprobată în Uttar Pradesh, pe măsură ce India apare ca o alternativă la producția din China. Trump i-a spus recent directorului general Tim Cook „nu suntem interesați să construiți în India”, solicitând întoarcerea producției în SUA. Rapoartele sugerează că toate iPhone-urile vândute în SUA ar putea veni în cele din urmă din India din cauza tarifelor impuse Chinei.

