Rezumatul dimineții (24.02.2025)

Contractele futures pe indicii americani prezintă câștiguri de aproximativ 0,1-0,2% la deschiderea de astăzi. Wall Street a încheiat săptămâna trecută cu o corecție semnificativă (S&P 500: -1,7%, Nasdaq: -2,2%, DJIA: -2,2%, Russell 2000: -3%) ca urmare a datelor PMI slabe, a deteriorării sentimentului consumatorilor și a creșterii așteptărilor privind inflația, conform Universității din Michigan.

Alegerile pentru Bundestag din Germania au fost câștigate de partidul creștin-democrat CDU/CSU (28,5%) condus de Friedrich Merz. Partidul de extremă dreapta AfD, susținut recent de Elon Musk, s-a clasat pe locul al doilea (20,8%), în timp ce SPD, partidul actualului cancelar Olaf Scholz, s-a clasat pe locul al treilea. Verzii (11,6%) și Partidul Stângii (8,7%) au depășit, de asemenea, pragul electoral.

EURUSD a crescut cu 0,5% (1,0510) în urma victoriei conservatorilor în Germania. Dolarul american slăbește în raport cu aproape toate monedele G10 (indicele USD: -0,36%) din cauza cererii puternice pentru euro. Excepție face yenul japonez, în ușoară scădere după câștigurile recente (USDJPY: -0,07%).

Aurul beneficiază de dolarul mai slab (+0,15% până la 2.940 USD/uncie), argintul este, de asemenea, în teritoriu pozitiv (32,66 USD/uncie, +0,65%).

Piețele asiatice sunt în mare parte în scădere, în principal din cauza reducerii optimismului legat de acțiunile tehnologice după ce Donald Trump a semnat un memorandum (de rang inferior unui ordin executiv) de restricționare a investițiilor chineze în sectoarele strategice ale SUA (inclusiv tehnologie, materii prime și energie). Shanghai SE Composite și HSCEI sunt în scădere cu 0,55% și, respectiv, 0,65% , în timp ce indicele Kospi din Coreea de Sud este, de asemenea, în teritoriul negativ(-0,43%). Bursa japoneză este închisă pentru ziua de naștere a împăratului.

Prețurile țițeiului Brent și WTI sunt în scădere cu 0,12% și, respectiv, 0,21%, deoarece Irakul crește oferta, primind aproximativ 185.000 de barili pe zi din regiunea semi-autonomă Kurdistan. Gazele naturale (NATGAS) sunt, de asemenea, în scădere din cauza previziunilor de temperaturi mai ridicate în SUA (-5%).

Bitcoin rămâne în jurul valorii de 95.800 (+0,04%), în timp ce Ethereum continuă să scadă în urma furtului de fonduri de vineri de la ByBit (2.730, -2,75%).

Vânzările cu amănuntul din Noua Zeelandă au crescut în Q4 2024 peste așteptări (+0,9%, prognoză: +0,5%, anterior: -0,1%).

Principalele date macroeconomice publicate astăzi includ cifrele finale privind inflația de consum (HICP) pentru Zona Euro și sondajul IFO din Germania.

