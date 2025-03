Rezumatul dimineții (24.03.2025)

Vineri, Wall Street a închis în teritoriul pozitiv, în ciuda pierderilor profunde de la deschidere. Nasdaq a revenit semnificativ (+0,52%), în timp ce S&P 500 și DJIA au înregistrat creșteri ușoare (+0,08%).

Donald Trump a anunțat „flexibilitate” în ceea ce privește tarifele de retorsiune planificate pentru începutul lunii aprilie.

John Williams (Fed) a declarat că „nu vede semne de incertitudine în așteptările privind inflația [în SUA]”, descriind ultimele date ale Universității din Michigan drept o excepție de la tendință.

Piețele din Asia și Pacific și-au extins pierderile pe fondul îngrijorărilor legate de valul de tarife de retorsiune planificat de SUA în aprilie. HSCEI (-0,15%), Shanghai SE Composite (-0,57%) și Kospi din Coreea de Sud (-0,3%) sunt toate pe roșu, în timp ce Nikkei 225 din Japonia se tranzacționează plat.

Sectorul serviciilor de telecomunicații a fost supus unei presiuni deosebite (de exemplu, China Unicom -3,1%) după ce SUA a lansat o investigație privind presupuse încălcări ale restricțiilor operaționale impuse companiilor chineze în SUA.

Banca Japoniei va continua să majoreze ratele dobânzilor dacă inflația continuă să se îndrepte spre ținta stabilită, indiferent de pierderile pe titlurile sale de stat.

Datele preliminare PMI au arătat o revenire semnificativă în Australia. Indicele privind sectorul producției a crescut la 52,6 în martie (anterior: 50,4), în timp ce indicele pentru sectorul serviciilor a urcat la 51,2 (anterior: 50,8). Comenzile noi au crescut în cel mai rapid ritm din mai 2022, împreună cu apariția de noi întreprinderi.

Cu toate acestea, în Japonia, indicatorii PMI au scăzut în mod neașteptat. Indicele de producție a scăzut la 48,3 (prognoză: 49,2, anterior: 49), în timp ce indicele privind sectorul serviciilor a coborât la 49,5 (anterior: 53,7).

Pe piața valutară, dolarul a cedat o parte din câștigurile sale recente ( USDIDX : -0,05%). Coroana suedeză ( USDSEK : +0,4%), coroana norvegiană ( USDNOK : +0,25%) și dolarul australian ( AUDUSD : +0,2%) câștigă cel mai mult. Între timp, yenul japonez slăbește față de dolar, pe fondul îngrijorărilor legate de viitoarele tarife vamale ( USDJPY : +0,2%). EURUSD se redresează cu 0,2%.

Contractele futures pe petrolul Brent și WTI au scăzut cu 0,19% și, respectiv, 0,12%, în timp ce cotația gazelor naturale ( NATGAS ) a scăzut, de asemenea (-0,75%).

Irakul intenționează să crească producția de petrol și gaze la 6 milioane de barili pe zi până în 2029.

Aurul se tranzacționează plat la 3.022 USD pe uncie, în timp ce argintul câștigă 0,35% la 33,15 USD pe uncie.

Contractele futures pe criptomonede au revenit puternic pe măsură ce apetitul pentru risc a crescut în contractele futures pe indici americani și europeni. Bitcoin a crescut la 86.930 USD (+2,13%), Ethereum la 2.065 USD (+3,73%), în timp ce Solana (+5,2%) și Chainlink (+5%) au avansat, de asemenea.

Principalele date macroeconomice publicate astăzi vor fi datele preliminare PMI pentru luna martie privind serviciile și producția.

