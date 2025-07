Rezumatul dimineții (24.07.2025)

Situația pe piața asiatică pare solidă, deși nu la fel de robustă ca ieri. CH.cash a câștigat 0,4%, în timp ce JAP225 a crescut cu 0,2%.

Indicele futures din SUA a înregistrat creșteri în urma rezultatelor puternice înregistrate ieri de Alphabet, dar astăzi este în ușoară scădere.

Indicatorul preliminar PMI pentru sectorul manufacturier din Australia pentru luna iulie a fost de 51,6, în creștere față de valoarea anterioară de 50,6. Indicatorul PMI pentru sectorul serviciilor a înregistrat, de asemenea, o creștere, ajungând la 53,8 de la 51,8 anterior.

Indicele PMI pentru sectorul manufacturier din Japonia pentru luna iulie a fost de 48,8, sub prognoza de 50,2 și, de asemenea, sub valoarea anterioară de 50,1, indicând o contracție în sectorul manufacturier.

Donald Trump are programată astăzi o vizită la Rezerva Federală, alimentând incertitudinea cu privire la conflictul său cu Jerome Powell. Este de remarcat faptul că Trump va fi doar al patrulea președinte care vizitează sediul Fed. Ieri au apărut informații potrivit cărora Powell ar fi anchetat pentru utilizarea excesivă a fondurilor federale pentru renovarea sediului în valoare de 2,5 miliarde de dolari.

Bessent indică faptul că anunțul noului șef al Fed este așteptat în decembrie sau ianuarie, reducând oarecum riscul unei structuri de putere duală la Fed. Dolarul este ușor mai slab față de euro în această dimineață.

Guvernatoarea RBA, Michele Bullock, a confirmat o abordare prudentă a ratelor dobânzilor în Australia. Ea a menționat, printre altele, că majorarea șomajului în iunie a fost în linie cu așteptările și că piața muncii rămâne ușor supraîncălzită. În plus, ea a subliniat că inflația nu a scăzut atât de mult pe cât se anticipa, punând sub semnul întrebării o reducere a ratei dobânzii în august, deși aceasta este încă prețuită de piață. Este de reamintit că RBA a surprins la ultima sa reuniune prin faptul că nu a redus ratele dobânzilor.

Observăm noi creșteri puternice ale monedelor din Antipozi, care sunt, de asemenea, legate de speranțele privind acordurile comerciale globale. AUDUSD a depășit nivelul de 0,6600 și se află la cel mai înalt nivel din noiembrie 2024.

Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, are programată astăzi o întâlnire cu Xi Jinping. Ea indică faptul că îmbunătățirea relațiilor cu China este crucială, în special în contextul incertitudinilor comerciale cu SUA.

Au apărut informații despre un schimb de focuri la frontiera dintre Thailanda și Cambodgia. Din cauza situației tensionate, Thailanda a evacuat 40.000 de persoane din satele de frontieră.

Metalele prețioase continuă să scadă pe fondul unei ușoare îmbunătățiri a sentimentului pieței. Aurul a scăzut cu 0,2%, în timp ce paladiul a înregistrat o scădere de până la 1,5%.

Prețurile petrolului au crescut marginal, cu 0,15%. Prețurile gazelor naturale au crescut, de asemenea, cu 0,15%, după o vânzare masivă în timpul sesiunii de ieri. Goldman Sachs menține o perspectivă optimistă asupra prețurilor gazelor naturale pentru 2026.

Tesla: În trimestrul al doilea al anului 2025, Tesla a înregistrat venituri de 22,50 miliarde de dolari, ușor sub previziunile analiștilor (22,74 miliarde de dolari), cu un profit pe acțiune de 0,40 dolari, față de 0,43 dolari. Veniturile din segmentul auto au scăzut cu 16% față de aceeași perioadă a anului trecut, dar compania a început producția unui model mai accesibil și a lansat un serviciu Robotaxi în Austin, ceea ce a sporit optimismul investitorilor. Acțiunile au scăzut cu 4,5% în tranzacțiile după închiderea sesiunii.

Alphabet: Alphabet a înregistrat venituri de 96,43 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2025, depășind previziunile (94 miliarde de dolari), cu un profit pe acțiune de 2,31 dolari, față de 2,18 dolari. O creștere de 14% a veniturilor față de aceeași perioadă a anului trecut, în special în segmentele Google Cloud și publicitate YouTube, precum și creșterea investițiilor în AI la 85 de miliarde de dolari, au contribuit la o ușoară creștere a acțiunilor după anunț. Acțiunile au câștigat 1,7% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, propulsând contractele futures de pe Wall Street la noi maxime istorice.

IBM: IBM a raportat venituri de 16,98 miliarde de dolari în trimestrul al doilea al anului 2025, depășind așteptările (16,59 miliarde de dolari), cu un profit pe acțiune de 2,80 dolari, față de 2,64 dolari prognoză. În ciuda rezultatelor solide, acțiunile au scăzut cu 5% în tranzacțiile după închiderea sesiunii, deși compania și-a reafirmat prognoza de peste 13,5 miliarde de dolari în fluxul de numerar disponibil pentru 2025.

