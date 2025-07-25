Uleiul de cocos ar putea scumpi îngheţata vara aceasta

În sezonul estival, îngheţata este unul dintre produsele dulci cele mai cumpărate, însă ar putea costa mai mult din cauza preţurilor ridicate la uleiul de cocos, un ingredient surprinzător din reţeta desertului, însă foarte utilizat, arată Claudiu Cazacu, consultant de strategie XTB România, potrivit unui comunicat emis redacţiei.

Varietăţile sunt nenumărate, de la cele mai simple până la cele mai sofisticate sau inovative, de la arome de ciocolată sau vanilie până la îngheţata japoneză cu trufe rare, cea mai scumpă din lume. Deşi reţetele sunt deosebit de diverse, pentru multe dintre aceste produse, există un set comun de ingrediente de bază ce include lapte, zahăr, unt de cacao şi ulei de cocos.

Uleiul de cocos nu doar că îmbunătăţeşte textura şi aduce un gust mai delicat, tropical, ci are şi un punct de topire mai ridicat, contribuind, astfel, la menţinerea formei solide a îngheţatei în timpul verii.

Filipine, Indonezia şi India sunt cei mai mari producători mondiali de materie primă din care se obţine uleiul de cocos. Dintre acestea, primele două state deţin împreună peste 70% din piaţa globală. În ultimii ani, însă, vremea neobişnuit de uscată şi caldă în Asia de Sud-Est a afectat producţia.

Cum producţia nucilor de cocos durează un an, efectele se resimt din plin în sezonul actual. Producţia a coborât cu peste 6% în 2024-25, dar în urma unor ploi recente în regiune, 2026 ar putea aduce condiţii mai relaxate. Creşterea exporturilor de nuci de cocos proaspete din Indonezia către China cu 146% în primul trimestru a redus disponibilitatea materiei prime.

Potrivit sursei, lipsa coordonării între fermieri şi procesatori, cererea puternică dinspre Asia şi Europa şi dolarul american mai slab, care a sporit competitivitatea la export, au contribuit, de asemenea, la ascensiunea preţurilor, iar unii distribuitori au semnalizat deja că preferă să păstreze produse în stoc în aşteptarea unor condiţii de piaţă şi mai profitabile, subliniază Claudiu Cazacu.

Preţul uleiului de nucă de cocos trimis din Filipine în portul Rotterdam aproape s-a dublat în ultimul an, ajungând la 2.800 dolari/tonă. Preţurile au avut o traiectorie asemănătoare în Sri Lanka, iar în India, preţurile s-au triplat în ultimul an, ajungând la peste 400 de rupii pe kilogram.

Scumpirea boabelor de cacao a încurajat producătorii de ciocolată şi deserturi să reducă ponderea acestora şi să utilizeze, în schimb, mai mult ulei de cocos. Procesul este mai avantajos economic, chiar şi în condiţiile preţurilor actuale mai ridicate pentru uleiul de cocos, având în vedere multiplicarea de 3-4 ori a costului pentru cacao, faţă de reperele de acum 2-3 ani.

Cererea ridicată din partea industriei alimentare e completată de trendul ascendent al industriei cosmetice. Uleiul de cocos are utilizări variate, fiind prezent inclusiv în loţiuni pentru hidratare şi îngrijirea pielii, a părului, protecţie solară sau pentru tratamente dermatologice. Produsul este, de altfel, susţinut de tendinţa de utilizare a ingredientelor naturale.

În acelaşi timp, un interes crescut din partea influencerilor pentru produsul care oferă o alternativă mai prietenoasă cu mediul la uleiul de palmier aduce un surplus de cerere care are efecte într-o piaţă deja relativ tensionată, arată consultantul de strategie XTB România.

Conform comunicatului, cu toate acestea, un alt motiv restrânge suplimentar oferta: cererea de biocarburanţi. Guvernul din Filipine a formulat o ţintă de 4% pentru amestecul motorinei cu coco-metil-esteri, derivate din uleiul de cocos, urmând să ajungă la 5% până la finele anului viitor.

Cererea estimată pentru a genera 500 de milioane de litri de produs derivat înseamnă 4,5 miliarde de nuci de cocos sau aproape o treime din producţia locală. Astfel, producţia va trebui să crească semnificativ pentru a compensa redirecţionarea materiei prime către bio-combustibili. Altfel, politicile de mediu locale vor conduce la preţuri mai mari pentru iubitorii de îngheţată din Europa, Asia şi SUA.

Pentru consumatori, totuşi, sunt şi veşti bune: ieftinirea altor ingrediente temperează preţurile. Zahărul se află, pe bursele la termen din SUA, pe o tendinţă de scădere în ultimul an, cu un declin de peste 12%, asemănător cu cel al laptelui într-o perioadă similară, mai punctează consultantul de strategie XTB România, companie de investiţii pe bursele internaţionale.

Boabele de cacao, deşi mult mai scumpe faţă de acum câţiva ani, s-au îndepărtat de vârfurile istorice. Împreună, aceste dinamici ”îndulcesc” scumpirea uleiului de cocos. Totuşi, pe mai multe continente, îngheţata ar putea oferi o răcorire dulce mai scumpă anul acesta.