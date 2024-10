Rezumatul dimineții (24.09.2024)

Acțiunile asiatice au câștigat astăzi, conduse de piețele chineze, în urma anunțului Beijingului privind ample măsuri de stimulare monetară și de sprijinire a pieței imobiliare. Indicii CSI 300 și Shanghai Composite din China au crescut cu peste 3,5%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a avansta cu peste 3,7%.

Banca Populară a Chinei a prezentat un pachet cuprinzător de măsuri de stimulare, inclusiv o reducere cu 50 de puncte de bază a ratei rezervelor minime obligatorii (RRR) ale băncilor, care se așteaptă să elibereze aproximativ 1 trilion de yuani (142 de miliarde de dolari) pentru noi împrumuturi. Banca centrală a semnalat, de asemenea, posibile reduceri suplimentare ale RRR în cursul acestui an.

Printre măsurile suplimentare anunțate se numără scăderea ratelor dobânzii cheie, reducerea ratelor ipotecare pentru împrumuturile existente și relaxarea cerințelor privind avansul pentru cumpărătorii de a doua locuință. De asemenea, PBOC a introdus noi instrumente pentru a stimula piețele de capital și a sprijini achizițiile de acțiuni.

Indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu 0,6%, în timp ce indicele mai larg TOPIX a crescut cu 0,5%. Datele PMI au arătat că sectorul serviciilor din Japonia a crescut mai mult decât se aștepta în septembrie, deși activitatea de producție a continuat să se contracte.

ASX 200 din Australia a scăzut cu 0,2%, reducând pierderile anterioare după ce Reserve Bank of Australia a menținut ratele dobânzilor neschimbate la 4,35%, conform așteptărilor. RBA a menținut o atitudine “hawkish”, declarând că inflația rămâne prea ridicată și că nu exclude măsuri suplimentare pentru a reduce presiunile asupra prețurilor.

Dolarul australian s-a întărit ușor în urma deciziei RBA, perechea AUDUSD crescând cu 0,2% și apropiindu-se de un vârf de 2024.

Prețurile petrolului au crescut marți, cotațiile futures ale țițeiului Brent crescând cu 0,93% la 73,92 dolari pe baril, iar cotațiile futures ale țițeiului WTI crescând cu 1,05% la 71,11 dolari. Câștigurile au fost atribuite măsurilor de stimulare ale Chinei și tensiunilor continue din Orientul Mijlociu.

Yuanul chinezesc s-a întărit în raport cu dolarul, USDCNY pierzând 0,2% la cel mai scăzut nivel din mai 2023. Yuanul offshore (USDCNH) a atins, de asemenea, un minim al ultimelor 16 luni.

În ceea ce privește știrile corporative, Boeing a făcut o ofertă de plată „cea mai bună și finală” pentru mii de lucrători aflați în grevă, însă Asociația Internațională a Mașiniștilor și Lucrătorilor Aerospațiali a refuzat să o supună la vot, invocând îmbunătățiri insuficiente în domenii-cheie.

Cotațiile futures ale acțiunilor americane au scăzut în sesiunea asiatică, sugerând că recenta creștere de pe Wall Street ar putea stagna. Investitorii rămân concentrați pe datele viitoare privind inflația din SUA și pe indicii suplimentare din partea Rezervei Federale, după reducerea ratei de săptămâna trecută.

EURUSD este stabil, argintul a crescut cu 1,4%, iar aurul a câștigat 0,4%, stabilind în prezent un nou maxim istoric. Piața criptomonedelor este în scădere după ziua de ieri; în prezent, Bitcoin este în scădere cu 0,4%, iar Ethereum se tranzacționează cu aproape 1% mai jos.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."