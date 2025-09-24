Rezumatul dimineții (24.09.2025)

Wall Street a încheiat sesiunea de marți cu prima marcare de profituri mai semnificativă din această lună. Cea mai mare corecție a fost înregistrată de Nasdaq (-0,95%), urmat de S&P 500 (-0,55%), Russell 2000 (-0,25%) și DJIA (-0,2%). Contractele futures pe indicii majori din UE și SUA se tranzacționează în prezent la un nivel ușor mai ridicat ( EU50: +0,03%, US30: +0,1% ).

Catalizatorul vânzărilor masive din SUA a fost discursul lui Jerome Powell. Potrivit președintelui Fed, nu există o cale politică fără riscuri în viitor – inflația rămâne la un nivel ridicat, iar dinamica pieței muncii a încetinit. Prin urmare, ratele dobânzilor rămân oarecum restrictive pentru a preveni accelerarea în continuare a dinamicii prețurilor, iar reducerile ulterioare vor fi ajustate cu prudență pe baza datelor primite. Powell a adăugat că piața bursieră este „destul de supraevaluată”, ceea ce, combinat cu incertitudinea economică, a motivat marcarea profiturilor.

Administrația Trump renegociază un împrumut de 2,26 miliarde de dolari acordat de Departamentul Energiei companiei Lithium Americas pentru proiectul Thacker Pass, în schimbul unei participații de 10%. Mina din Nevada, esențială pentru lanțul de aprovizionare cu litiu și producția de baterii pentru vehicule electrice, se preconizează că va produce 40.000 de tone de materie primă pe an începând din 2028. În urma anunțului, acțiunile companiei au crescut cu aproape 80%.

Trump a comentat că Ucraina, cu sprijinul UE și NATO, poate reveni la granițele sale inițiale și a promis livrări suplimentare de arme către NATO.

Sentimentul din regiunea Asia-Pacific indică prudența investitorilor după vânzările masive de ieri de pe Wall Street. Indicii din China se tranzacționează la un nivel mai ridicat ( CHN.cash: +1,1%; HK.cash: +1% ), AU200.cash a scăzut cu 0,65%, Nifty 50 din India își extinde corecția (-0,35%), iar Nikkei 225 din Japonia se situează ușor sub linie ( JP225: -0,05% ).

Inflația CPI în Australia a fost de 3% în august, cea mai mare din iulie 2024. Principalii factori au fost: locuințele (+4,5%), alimentele și băuturile nealcoolice (+3%) și alcoolul și tutunul (+6%). Presiunea continuă asupra prețurilor susține o poziție mai prudentă din partea RBA și, prin urmare, un ritm mai lent al reducerilor viitoare ale ratei dobânzii.

Raportul preliminar PMI pentru Japonia pentru luna septembrie a arătat cea mai slabă creștere a activității din ultimele 4 luni (PMI compozit: 51,1, anterior 52, prognoză). Indicele pentru sectorul manufacturier a pierdut mai mult decât se aștepta (48,4, prognoză 49,5, anterior 49,7), cel mai scăzut nivel din martie, afectat de o scădere bruscă a comenzilor și a exporturilor. Evoluția serviciilor a echilibrat parțial indicatorul, datorită cererii interne puternice. Creșterea ocupării forței de muncă a fost cea mai slabă din ultimii 2 ani.

Dolarul australian este în prezent cea mai puternică monedă din G10, susținut de așteptările agresive privind RBA (AUDUSD: +0,35%), în timp ce dolarul neozeelandez câștigă și el teren (NZDUSD: +0,1%). Dolarul american se redresează după două zile de scăderi ( USDIDX: +0,15% ), înregistrând cele mai mari câștiguri față de monedele nordice (USDNOK: +0,3%, USDSEK: +0,2%). Yenul, pe de altă parte, înregistrează pierderi față de toate monedele G10 (USDJPY: +0,15%, EURJPY: +0,1%). EURUSD a scăzut cu 0,1% până la 1,1803, întrerupând o serie de 3 zile de creșteri.

În ceea ce privește metalele prețioase, euforia continuă: aurul a crescut cu 0,2% până la 3.770 USD pe uncie , argintul cu 0,3% până la 44.195 USD pe uncie, contractele pentru platină sunt, de asemenea, în creștere (+1%), la fel și cele pentru paladiu (+0,15%).

Bitcoinul a înregistrat o creștere de 0,1%, ajungând la 112.490 USD, iar Ethereum a înregistrat pierderi de 0,7%, ajungând la 4.151 USD.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."