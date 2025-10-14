EURUSD în creștere după discursul lui Powell! 💶📈

Aspecte esențiale Powell a subliniat înăsprirea pieței muncii

Riscul inflației și al tarifelor rămâne tangibil

Nu există politică fără riscuri - spune Powell

Șeful Fed și președintele FOMC, Jerome Powell, în discursul său din 14 octombrie, a subliniat înăsprirea pieței muncii și deteriorarea perspectivelor de afaceri, subliniind că, în aceste condiții, o schimbare a politicii monetare către o poziție mai „neutră” era justificată pentru a evita tensiuni inutile în economie și în sistemul financiar. Powell a remarcat că, în prezent, „nu există o politică fără riscuri”, ci mai degrabă o serie de scenarii posibile, ale căror probabilități se modifică în funcție de datele și semnalele primite din economie. El a adăugat, de asemenea, că, în ciuda presiunii vizibile pe piața muncii, riscul unei inflații persistente și impactul tarifelor și taxelor comerciale asupra prețurilor rămân o provocare reală pentru politica monetară. În discursul lui Jerome Powell, au fost menționate și următoarele puncte: Direcția viitoare a politicii monetare este determinată de date și evaluări de risc.

Înainte de închiderea guvernului SUA, datele indicau că expansiunea economică ar putea fi mai puternică decât se anticipase.

În prezent, nu există o abordare complet „fără riscuri” a politicii monetare.

Datele disponibile sugerează că starea actuală a economiei este similară cu cea din septembrie.

Au crescut riscurile de deteriorare a pieței muncii din SUA.

Creșterea riscurilor pentru piața muncii a justificat reducerea ratei dobânzii în septembrie.

Datele existente indică faptul că tarifele contribuie la creșterea presiunii asupra prețurilor.

Cele mai recente date sugerează un mediu de ocupare a forței de muncă caracterizat de niveluri scăzute de ocupare și concedieri.

Banca centrală a SUA are acces la surse de date suplimentare, pe lângă cele furnizate de guvern.

Sfârșitul contracției bilanțului ar putea să se apropie „în lunile următoare”.

Există semne că unele segmente ale piețelor monetare se confruntă cu condiții mai stricte.

Rezerva Federală are posibilitatea de a fi mai „flexibilă” în ceea ce privește dimensiunea bilanțului său.

Setul actual de instrumente de politică monetară ale Rezervei Federale funcționează eficient.

Eliminarea capacității Rezervei Federale de a plăti dobânzi ar complica semnificativ controlul ratei dobânzii.

Pierderile suferite de Rezerva Federală nu afectează politica monetară, iar profiturile sunt, în cele din urmă, de așteptat să revină.

Oficialii Rezervei Federale vor discuta compoziția bilanțului.

Rezerva Federală continuă să vizeze un bilanț format exclusiv din titluri de stat pe termen lung.

Oprirea mai devreme a expansiunii bilanțului ar avea un impact minim.

Bilanțul rămâne un instrument cheie al politicii monetare. Discursul lui Powell a avut un ton echilibrat, dar piețele l-au perceput ca fiind “dovish”. Accentul pus pe situația pieței muncii și pe riscurile crescânde din mediul economic poate sugera că Fed este în prezent mai preocupată de starea economiei decât de inflația în sine. Acest accent este interpretat ca un semnal că autoritățile monetare ar putea fi înclinate să reducă mai rapid ratele dobânzilor. Contractele pe principalii indici americani sunt în creștere după discursul șefului Fed, iar dolarul se depreciază. EURUSD (interval H1) Sursa: xStation5

