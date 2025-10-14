Rezumatul zilei: Powell readuce piețele pe creștere! 📈 EURUSD se apreciază

Aspecte esențiale Discursul lui Powell menține câștigurile pieței, dar afectează dolarul

Băncile înregistrează scăderi, în ciuda rezultatelor bune

Mărfurile energetice și cele industriale sunt în scădere

BCE rămâne fidelă politicii sale - Euro se apreciază

Metalele rare continuă să avanseze pe fondul tensiunilor comerciale

Indicii americani au început ziua sub presiune, în ciuda unui început puternic al sezonului de câștiguri al băncilor. La deschidere, indicii principali erau în scădere cu peste 1%. Situația a fost inversată doar de Jerome Powell, al cărui discurs a fost perceput de piață ca un motiv pentru a schimba sentimentul. La sfârșitul sesiunii, aproape toți indicii bursieri americani se aflau în teritoriu pozitiv. Russell 2000 a înregistrat cea mai mare creștere, de 1,3%, în timp ce Nasdaq a avut o performanță mai slabă, oscilând în jurul nivelului de deschidere, iar S&P 500 și Dow Jones au câștigat aproximativ 0,5%.

Astăzi, giganții din sectorul bancar american și-au prezentat rezultatele financiare. JP Morgan, Goldman Sachs, Wells Fargo și Citigroup au depășit așteptările pieței atât în ceea ce privește veniturile, cât și profiturile nete. În ciuda rezultatelor solide, majoritatea băncilor au încheiat sesiunea cu scăderi, cu excepția Wells Fargo, ale cărei acțiuni au câștigat în valoare. Această discrepanță poate sugera că investitorii văd condiții relativ mai bune în băncile comerciale comparativ cu băncile de investiții, ceea ce poate fi rezultatul preocupărilor legate de riscurile ascunse din acest din urmă segment, mai ales în contextul recentului scandal legat de falimentul First Brands.

Salesforce și Walmart au anunțat colaborarea lor cu OpenAI. Gigantul din domeniul comerțului cu amănuntul și-a majorat valoarea cu 4%, dar Salesforce nu a avut același noroc, pierzând peste 1% din valoarea sa, în ciuda colaborării.

Piețele europene au încheiat sesiunea de marți cu scăderi moderate, nereacționând la timp la discursul ulterior al lui Jerome Powell. Relaxarea parțială a tensiunilor politice din Franța și rezultatele mai bune decât se aștepta ale Ericsson nu au fost suficiente pentru a îmbunătăți sentimentul investitorilor. Abia după comentariile președintelui Fed, care au fost percepute ca fiind ceva mai moderate, s-a înregistrat o îmbunătățire a sentimentului pe piața futures. Contractele pe FRA40 francez au câștigat aproximativ 1,4%, iar SPA35 spaniol a crescut cu 0,7%. Cu toate acestea, DE40 german și W20 din Varșovia au rămas sub presiune, indicând prudența investitorilor în ceea ce privește perspectivele economiei europene.

Sentimentul negativ a dominat din nou piața din Varșovia, companiile miniere fiind de data aceasta principala sursă de presiune descendentă. WIG20 a închis sesiunea cu un rezultat de -1%.

Pe piața mărfurilor, s-au înregistrat scăderi semnificative ale prețurilor energiei. Contractele pe petrol au scăzut cu peste 1% la sfârșitul sesiunii, continuând corecția după o revenire anterioară. Preocupările legate de cerere în contextul semnalelor de încetinire economică și creșterea ofertei exercită presiune asupra prețurilor. Scăderi și mai accentuate au fost înregistrate în cazul gazelor naturale, contracte pierzând aproximativ 2%, ajutate de prognozele meteorologice mai blânde și de stocurile din SUA.

În segmentul mărfurilor agricole, câștigurile au fost dominante, vizibile în special pe piețele de cacao, zahăr și cafea. Prețurile cacao au crescut cu peste 1%, continuând tendința ascendentă susținută de problemele de aprovizionare din Africa de Vest. Contractele pe zahăr au crescut cu 2%. Cafeaua a înregistrat o creștere și mai puternică, prețurile contractelor crescând cu peste 4%. Investitorii reacționează la rapoartele privind scăderea producției în America de Sud.

Investitorii au decis să realizeze unele profituri după recentele creșteri de pe piața metalelor industriale. Prețurile cuprului au scăzut cu aproximativ 1,5%, iar zincul a pierdut peste 2%.

În ciuda unei ușoare îmbunătățiri a sentimentului la sfârșitul sesiunii, sentimentul pe piața criptomonedelor rămâne în mod clar negativ. Nu numai monedele digitale majore pierd din valoare, ci și companiile legate de industria criptomonedelor. Ieșirea continuă de capital de pe piața activelor digitale se traduce în scăderi de peste 2% pentru Bitcoin și Ethereum, în timp ce token-urile mai mici înregistrează scăderi de preț și mai mari, de 4-5%.

Președintele Băncii Centrale Europene a încercat astăzi să calmeze sentimentul investitorilor, subliniind că, în ciuda unei politici monetare mai restrictive, în prezent nu există niciun risc pentru stabilitatea pieței datoriilor din Europa. Ea a menționat, de asemenea, că procesul de dezinflație se apropie de sfârșit, iar situația pieței muncii rămâne solidă. Aceste declarații au susținut moneda comună, euro întărindu-se semnificativ față de majoritatea valutelor importante, recuperând pierderile recente.

Discursul guvernatorului Băncii Angliei a atras, de asemenea, atenția investitorilor astăzi. El a subliniat riscurile crescânde pentru stabilitatea financiară, inclusiv supraevaluarea potențială a companiilor din sectorul inteligenței artificiale, amenințările legate de creșterea atacurilor cibernetice și presiunea continuă pe piața muncii. Ca urmare a declarațiilor sale, lira sterlină a încheiat ziua cu o ușoară depreciere față de principalele valute.

Companiile legate de extracția și prelucrarea metalelor rare continuă tendința ascendentă, înregistrând câștiguri pe fondul escaladării tensiunilor în războiul comercial global. Investitorii consideră acest segment ca un potențial beneficiar al presiunii crescânde de a deveni independent de furnizorii chinezi de materii prime strategice. Prețurile companiilor US Rare Earth și MP Materials au crescut astăzi cu aproximativ 3%.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."