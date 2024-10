Rezumatul dimineții (24.10.2024)

Ieri, IBM (IBM.US) a raportat, de asemenea, rezultatele după închiderea ședinței. Cu toate acestea, rezultatele companiei nu au surprins piețele, iar acțiunile au scăzut cu 2,50% în tranzacțiile after hours. Vânzarea a avut loc în ciuda unui rezultat EPS care a fost mai mare decât se aștepta (2,30 USD față de 2,22 USD). Cu toate acestea, nu a fost suficient pentru a depăși așteptările ridicate ale investitorilor. Veniturile au fost ușor sub consens (14,97 miliarde de dolari vs 15,05 miliarde de dolari).