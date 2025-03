Rezumatul dimineții(25.03.2025)

Acțiunile din China conduc scăderile pieței asiatice , indicele tehnologic din Hong Kong pierzând până la 3,8%, în cea mai abruptă scădere din ultimele trei săptămâni. Alibaba a scăzut cu peste 3% după ce președintele său a avertizat cu privire la o potențială bulă a centrelor de date AI, în timp ce Xiaomi a scăzut cu până la 6,6% în urma reducerii vânzărilor de acțiuni. Valorile futures ale acțiunilor americane și europene au scăzut ușor.

Procesele-verbale ale Băncii Japoniei dezvăluie discuții privind majorarea ratei , factorii de decizie luând în considerare ritmul viitoarelor majorări ale ratei dobânzii. Membrii BOJ au observat că ratele reale ale dobânzii rămân „semnificativ negative” în ciuda creșterii din ianuarie la 0,5%, unul dintre aceștia sugerând că ratele ar trebui să ajungă la aproximativ 1% până la sfârșitul anului 2025.

Premierul japonez Ishiba plănuiește ca măsurile antiinflaționiste să fie puse în aplicare imediat după adoptarea bugetului fiscal pentru 2025, potrivit Kyodo News. Rata inflației din Japonia a crescut la 3,6% în decembrie 2024, cea mai ridicată din ianuarie 2023.

Piețele evaluează riscurile tarifare extreme pe măsură ce apar semne că tarifele lui Trump din 2 aprilie „Ziua eliberării” ar putea fi mai concentrate decât se estima inițial. Rapoartele sugerează că tarifele reciproce vor viza aproximativ 15 țări cu dezechilibre comerciale semnificative, mai degrabă decât taxe la nivelul întregii industrii.

Investitorii rămân precauți înainte de punerea în aplicare a tarifelor , președintele Blackstone, Jon Gray, recomandând răbdare: „Urmăriți evoluția acestei diplomații tarifare și luați decizii de investiții pe o perioadă mai lungă”. Raphael Bostic de la Fed a citat impactul tarifelor pentru perspectiva sa redusă de reducere a ratei doar o dată în acest an.

Aurul se menține aproape de pragul de 3.000 USD , crescând ușor la 3.015 USD după ce s-a retras de la maximul record de săptămâna trecută de 3.057 USD. Cererea de valori de refugiu persistă în ciuda îmbunătățirii apetitului pentru risc, deoarece persistă incertitudinea cu privire la agenda tarifară a lui Trump.

Rupia indoneziană atinge minimele crizei financiare asiatice pe fondul îngrijorărilor crescânde cu privire la traiectoria fiscală a națiunii sub inițiativele expansive ale președintelui Prabowo Subianto, care au condus la reduceri bugetare semnificative în sectoarele educației și lucrărilor publice.

PBOC din China prezintă modificări ale politicii monetare care permit băncilor să liciteze pentru prețuri diferite în cazul împrumuturilor pe un an (facilitatea de creditare pe termen mediu), aceasta fiind cea mai recentă măsură luată în cadrul eforturilor de modernizare a instrumentelor monetare ale Chinei. Contractele futures la obligațiunile pe 30 de ani din China au crescut în urma anunțului.

Președintele Alibaba anunță reluarea angajărilor , Joseph Tsai anunțând planuri de reluare a recrutărilor după 12 trimestre consecutive de scădere a numărului de angajați. Tsai a citat întâlnirea din februarie a președintelui Xi cu antreprenorii din domeniul tehnologiei drept un „semnal foarte clar pentru comunitatea de afaceri” de a reinvesti și de a angaja.

Petrolul își menține câștigurile, cotația WTI rămânând aproximativ plată, în timp ce aurul rămâne stabil aproape de nivelul record. Bloomberg Dollar Spot Index a variat foarte puțin, euro la 1,0803 dolari și yenul japonez la 150,56 pe dolar.

Criptomonedele se retrag Bitcoin fiind în scădere cu 1,6% la 86.504 USD și Ether în scădere cu 1,9% la 2.045 USD pe fondul incertitudinii economice.

Australia se pregătește de anunțarea bugetului , trezorierul Jim Chalmers urmând să dezvăluie bugetul guvernului în cursul zilei de marți. Economiștii prevăd un deficit de numerar subiacent de 40 de miliarde de dolari australieni până în iunie 2026, mai bine decât cifra de 46,9 miliarde de dolari australieni estimată în decembrie.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."