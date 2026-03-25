Rezumatul dimineții (25.03.2026)

Contractele futures pe acțiuni din SUA indicau o ușoară scădere , în timp ce contractele futures pe indicii europeni sugerau o deschidere mixtă, indicând o îmbunătățire inegală a apetitului global pentru risc, în ciuda speranțelor de detensionare a situației din Orientul Mijlociu.

Petrolul brut a înregistrat o scădere , pe fondul semnalelor privind o posibilă detensionare a situației din Iran, care au îmbunătățit sentimentul pieței și au atenuat temerile legate de un șoc prelungit al ofertei în Orientul Mijlociu.

Petrolul Brent a scăzut de la 100 la 96 de dolari pe baril , reflectând așteptările că atenuarea tensiunilor regionale ar putea reduce presiunea inflaționistă și probabilitatea unei noi înăspriri monetare.

Activele de risc au înregistrat creșteri în Asia , acțiunile regionale câștigând 1,8%, susținute de un sentiment mai puternic, prețuri mai mici la petrol și o cerere paralelă pentru obligațiuni de stat.

Dolarul american s-a depreciat ușor , în concordanță cu abandonarea pozițiilor defensive pe fondul atenuării temporare a preocupărilor geopolitice.

Atenția investitorilor s-a îndreptat către eforturile diplomatice ale Washingtonului , inclusiv rapoartele privind un plan american în 15 puncte pentru a pune capăt conflictului și discuțiile privind un potențial armistițiu de o lună.

Cu toate acestea, Strâmtoarea Hormuz a rămas un risc cheie pentru piață , întrucât ruta strategică vitală pentru exporturile de petrol din Orientul Mijlociu este încă considerată efectiv închisă pentru transportul maritim.

În ceea ce privește evoluțiile între clase de active, aurul și-a extins câștigurile pentru a doua sesiune consecutivă , depășind 4.555 USD pe uncie, în timp ce Bitcoin a urcat spre 71.000 USD .

Randamentele titlurilor de stat americane pe termen scurt au înregistrat o scădere , randamentul la 2 ani scăzând cu 2 puncte de bază, la 3,87%, semnalând o reducere a așteptărilor privind înăsprirea politicii monetare pe termen scurt. Sursa: xStation5

