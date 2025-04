Rezumatul dimineții (25.04.2025)

Acțiunile asiatice din sectorul tehnologic au câștigat ca urmare a rezultatelor solide ale Alphabet , indicele Nikkei 225 din Japonia conducând câștigurile cu 0,4%, urmat de Hang Seng din Hong Kong și KOSPI din Coreea de Sud, care au avansat cu 0,3%. Indicii Shanghai Composite și CSI 300 din China au rămas stabili sau ușor în scădere, pe fondul preocupărilor legate de războiul comercial. Piețele au fost susținute de rezultatele foarte bune ale Alphabet din primul trimestru, care au indicat venituri de 90,23 miliarde de dolari (în creștere cu 12% față de anul precedent) și un profit trimestrial record, ceea ce a determinat o creștere de 4% a prețului acțiunilor companiei după închiderea pieței.

Inflația din Tokyo a depășit așteptările , inflația CPI de bază crescând la 3,4% în aprilie, în creștere semnificativă față de 2,4% în martie și peste consensul de 3,2%. Creșterea largă a prețurilor în sectorul serviciilor și al locuințelor complică decizia de politică a Băncii Japoniei de săptămâna viitoare pe fondul incertitudinilor comerciale globale, deși piețele se așteaptă ca ratele să rămână neschimbate până la clarificarea situației tarifelor.

Tensiunile comerciale dintre SUA și China prezintă semnale mixte , în timp ce ambele părți iau în considerare scutiri tarifare. Potrivit Bloomberg, China ia în considerare scutiri pentru echipamentele medicale și produsele chimice industriale americane de la tarifele sale de 125%, în timp ce președintele Trump a făcut aluzie la reduceri tarifare „substanțiale” în cadrul unor potențiale negocieri comerciale, deși a adăugat că acestea „nu vor fi zero”. Beijingul neagă oficial că negocierile au început, în ciuda afirmațiilor contrare ale lui Trump.

Potrivit Financial Times, Apple intenționează să transfere complet producția de iPhone din SUA în India până la sfârșitul anului 2026, cu scopul de a obține din India toate cele peste 60 de milioane de iPhone-uri vândute anual în SUA pentru a evita expunerea la tarifele chineze. Calendarul accelerat ar necesita dublarea producției de iPhone din India în puțin peste un an, mult mai rapid decât dezvoltarea de zeci de ani a infrastructurii de producție chineze de către Apple.

Prețurile petrolului au crescut, dar rămân pe cale să înregistreze pierderi săptămânale , Brent câștigând 0,75% la 66,09 dolari, iar WTI a crescut cu 0,8% la 63,38 dolari. Ambele valori de referință scad cu aproape 2% în această săptămână, pe fondul așteptărilor privind creșterea producției OPEC+ și al preocupărilor persistente legate de războiul comercial. Se pare că mai multe națiuni OPEC+ fac presiuni pentru accelerarea creșterii producției în iunie, după creșterea surprinzătoare de 411.000 bpd din mai.

Japonia anunță un pachet economic de urgență pentru a contracara impactul tarifelor americane, care include sprijin pentru finanțarea întreprinderilor, subvenții pentru scăderea prețului benzinei cu 10 yeni pe litru și acoperirea parțială a facturilor de electricitate timp de trei luni începând cu luna iulie. Prim-ministrul Ishiba a instruit membrii cabinetului să ajute întreprinderile îngrijorate de impactul tarifelor, în timp ce ministrul economiei, Akazawa, se pregătește pentru a doua rundă de negocieri comerciale de săptămâna viitoare de la Washington.

Intel raportează o creștere a cererii de cipuri de generație mai veche pe fondul războiului comercial , CEO-ul Michelle Johnston Holthaus remarcând o cerere puternică pentru generațiile anterioare de procesoare pentru PC-uri și servere, deoarece preocupările economice și incertitudinile legate de tarife îi determină pe clienți să „își acopere pariurile” cu opțiuni mai accesibile. În ciuda faptului că a depășit estimările de vânzări pentru primul trimestru, deoarece clienții au stocat cipuri înainte de tarife, Intel a prognozat rezultate dezamăgitoare pentru al doilea trimestru, ceea ce a dus la scăderea acțiunilor cu 5% în tranzacțiile extinse.

Tensiunile în creștere în conflictul din Ucraina afectează piețele după cel mai mortal atac cu rachete și drone al Rusiei asupra Kievului în aproape un an, ucigând cel puțin 12 persoane. Președintele Trump a adresat o mustrare directă președintelui rus Putin pe social media, afirmând „Vladimir, STOP!” și avertizând că loviturile pun în pericol negocierile de pace în curs. Escaladarea a adăugat la anxietatea pieței și a susținut prețurile petrolului pe fondul temerilor legate de posibilele întreruperi ale aprovizionării cu energie.

Monedele asiatice slăbesc pe fondul incertitudinilor comerciale , yenul japonez conducând pierderile, scăzând cu 0,7% față de dolar în urma datelor mai puternice decât se așteptau privind inflația din Tokyo. Indicele dolarului american a crescut cu 0,5% după ce a scăzut în sesiunea precedentă, reflectând o volatilitate semnificativă pe fondul comentariilor președintelui Trump privind Rezerva Federală și tarifele impuse Chinei. Majoritatea monedelor regionale, inclusiv wonul coreean, dolarul din Singapore și ringgitul malaezian, au slăbit, de asemenea, în raport cu dolarul american.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."