Rezumatul dimineții (26.05.2025)

Wall Street a închis vineri cu scăderi moderate după ce Donald Trump a amenințat UE cu tarife agresive de 50% pentru că „negociază cu rea-credință” ( S&P 500 : -0,67%, DJIA : -0,61%, Nasdaq : -1%, Russell 2000 : -0,28%). Tarifele urmau inițial să intre în vigoare la 1 iunie, dar în urma unei convorbiri telefonice cu Ursula von der Leyen, ambele părți au convenit asupra unui termen final de negociere la 9 iulie.

Prim-ministrul japonez, Shigeru Ishiba, și-a exprimat speranța pentru progrese în negocierile comerciale cu SUA înainte de summitul G7 de luna viitoare, subliniind alinierea privind comerțul și securitatea economică. El a menționat, de asemenea, o potențială cooperare în domeniul construcției și reparării navelor de război, precum și al spărgătoarelor de gheață arctice. Cu toate acestea, negociatorul șef Ryosei Akazawa a subliniat că un acord va fi finalizat doar ca un pachet complet.

Amânarea tarifelor agresive ale UE a stimulat optimismul piețelor din Asia-Pacific. Indicele extins MSCI Asia Pacific Index a crescut cu 0,4%, cu Nikkei 225 din Japonia (+0,8%), Kospi din Coreea de Sud (+1,3%), Nifty 50 din India (+0,5%) și S&P/ASX 200 din Australia (+0,1%) de asemenea pe verde.

China face excepție, unde scăderile puternice ale platformelor și ale stocurilor de vehicule electrice trag indicii în jos ( HSCEI : -1,5%, Shanghai SE Composite : -0,26%). Sectorul vehiculelor electrice este afectat de îngrijorările privind concurența, în urma anunțului BYD de reducere a prețurilor la principalele modele electrice. Între timp, companii precum Alibaba, JD și PDD Holdings pierd teren în urma noilor reglementări privind taxele percepute micilor comercianți care utilizează platformele lor.

Pe piețele valutare, indicele dolarului american a scăzut la cel mai scăzut nivel din 2023 în urma amânării tarifelor ( USDIDX : -0,3%). EURUSD a câștigat 0,4%, depășind 1,14. Cele mai mari câștiguri au fost observate în monedele antipozi ( AUDUSD , NZDUSD : +0,5%). Yenul japonez a înregistrat o ușoară corecție ( USDJPY : +0,1%), în timp ce francul elvețian a rămas stabil.

Aurul a pierdut 0,32%, până la 3.347 dolari pe uncie, pe fondul cererii slabe pentru „paradisuri sigure”, în timp ce argintul și-a extins câștigurile (+0,1%, până la 33,50 dolari pe uncie). Petrolul Brent și WTI avansează cu 0,34%.

Piața criptomonedelor și-a continuat impulsul pozitiv: Bitcoin a crescut cu 1,9% până la 109.000 USD, iar Ethereum a câștigat 2% până la 2.575 USD. Contractele futures pentru Sushi (+4,65%), Dogecoin (+4,1%) și Chainlink (+3,9%) au fost, de asemenea, în creștere.

Wall Street și Bursa din Londra vor rămâne închise astăzi din cauza sărbătorilor legale.

