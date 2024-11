Rezumatul dimineții (26.11.2024)

Sesiunea de ieri de pe Wall Street a fost matcayp de creșteri; DJIA și Russell 2000 au câștigat aproape 1% și, respectiv, 1,5%, deși Nasdaq 100 și S&P 500 au crescut ușor. Astăzi, însă, contractele de referință de pe Wall Street se tranzacționează în scădere ușoară, între -0,2-0,4%, după o sesiune destul de slabă în Asia, Nikkei retrăgându-se cu aproape -1%, iar Hang Seng din China crescând cu mai puțin de 0,1%. În timpul sesiunii asiatice nu au fost publicate date macroeconomice cheie; piețele așteaptă datele Conference Board din SUA și datele privind vânzările de locuințe de la 17:00 ora României, cu un calendar macro european foarte redus astăzi

Dolarul american înregistrează o ușoară apreciere, iar scăderea de ieri a randamentelor pe 10 ani sub 4,3% nu a provocat o „inversare de tendință” pe eurodolar, care pierde din nou 0,15% astăzi. Donald Trump a anunțat că una dintre primele sale decizii va fi aceea de a impune tarife de 25% pentru mărfurile din Mexic și Canada. Analiștii Reuters sunt de acord că tarifele vor fi o problemă mai amplă pentru sectoarele tehnologic și auto

Petrolul WTI rămâne sub pragul de 70 de dolari iar Brent sub cel de 73 de dolari; contractele revin astăzi foarte puțin, după vânzarea de ieri cauzată de acordul de pace aproape încheiat între Hezbollah și Israel, care a primit aprobarea lui Netanyahu. Reprezentantul american McGawre se află încă în Orientul Mijlociu, iar pacea cu Libanul este așteptată să fie primul pas spre succesul negocierilor cu Hamas în Fâșia Gaza. În același timp, Israelul a dat ieri lovitura pe o presupusă rută de transport de arme care duce din Iran în Siria. Gazele naturale înregistrează o ușoară creștere

Bitcoin a testat momentan suportul de la 93.000 de dolari, ștergând elanul ascendent recent, dar astăzi prețul celei mai mari dintre criptomonede a revenit deja la 95.000 de dolari. Criptomonedele mai mici nu au înregistrat o vânzare majoră între timp, unele proiecte câștigând aproximativ 5%; Ethereum se tranzacționează încă în jurul valorii de 3.450 USD. Mărfurile agricole sunt în pierdere, cu excepția grâului, care a crescut puțin astăzi pe CBOT, cu 0,5%, până la 5,57 USD pe bushel

