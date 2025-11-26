Rezumatul dimineții (26.11.2025)

Indicii din Asia-Pacific se tranzacționează în creștere. Indicii chinezi câștigă între 0,15 și 0,40%, JP225 din Japonia crește cu 1,10%, iar SG20cash din Singapore crește cu 0,30%.

Cea mai performantă monedă este dolarul neozeelandez, după decizia RBNZ. Cea mai slabă este yenul japonez. USDJPY a crescut cu 0,10%, în ciuda unui dolar mai slab, iar NZDUSD a crescut cu 1,15%.

RBNZ a redus ratele cu 25 de puncte de bază, până la 2,25%, dar mesajul a fost clar “hawkish” — banca a semnalat sfârșitul ciclului de relaxare. Se preconizează că OCR va rămâne în apropierea valorii de 2,25% până la începutul anului 2026, iar apoi va crește la 2,65% până la sfârșitul anului 2027. Acest lucru închide efectiv ușa către o relaxare suplimentară.

Guvernatorul Hawkseby a declarat că riscurile sunt „echilibrate”, că traiectoria OCR rămâne stabilă până în 2026 și că toate opțiunile rămân pe masă — confirmând că reducerea de 25 de puncte de bază de ieri a fost probabil ultima din acest ciclu.

AUD crește după o nouă accelerare a inflației în Australia. Inflația CPI a crescut cu 3,8% în octombrie față de aceeași perioadă a anului trecut (față de 3,6% cât se aștepta), cea mai rapidă creștere din ultimele 10 luni și a patra accelerare consecutivă din iunie. Șansele unei noi reduceri a ratei RBA sunt acum minime.

Mai mulți membri ai BOJ — Masu, Koeda și chiar Noguchi, cunoscut pentru poziția sa moderată — semnalează că se apropie momentul unei majorări a ratei dobânzii, cu o posibilă decizie încă din decembrie sau ianuarie.

Inflația PPI pentru sectorul serviciilor din Japonia a crescut cu 2,7% (față de 3,0% anterior), cu presiuni puternice asupra prețurilor în sectoarele cu utilizare intensivă a forței de muncă — hoteluri și construcții — care susțin narativul BOJ privind inflația salarială.

PBOC a stabilit cursul de schimb al yuanului la cel mai puternic nivel din 14 octombrie 2024, consolidând moneda.

Aurul a înregistrat o revenire de 0,54%, ajungând la 4.150 USD pe uncie. Tensiunile din jurul Taiwanului persistă. China a acuzat Japonia și DPP din Taiwan de „provocări” în Strâmtoarea Taiwan, avertizând împotriva interferențelor externe. Taiwanul se pregătește pentru un potențial conflict militar până în 2027.

Veniturile HP în trimestrul IV au fost de 14,64 miliarde USD (față de ~14,53 miliarde USD așteptate), EPS 0,93 USD (față de 0,92), dar prognoza EPS pentru anul fiscal 2026, de 2,90-3,20 USD, a fost sub consens. Compania intenționează să reducă 4.000-6.000 de locuri de muncă și să realizeze economii de 1 miliard USD până în anul fiscal 2028, accelerând integrarea completă a AI și restructurarea operațiunilor sale globale.

China implementează AI și automatizarea în fabrici la scară largă — anul trecut, au fost instalați 295.000 de roboți industriali (de 9 ori mai mulți decât în SUA). Se dezvoltă „fabrici întunecate”, producția automatizată 24/7 se extinde, iar inteligența artificială este de așteptat să contribuie la menținerea competitivității exporturilor în contextul tarifelor și al deficitului de forță de muncă.

Trump a anunțat că nu mai există un termen fix pentru un acord între Rusia și Ucraina, deși negocierile înregistrează progrese.

