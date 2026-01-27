Rezumatul dimineții (27.01.2026)

Contractele futures pe indicii americani își extind câștigurile , în ciuda presiunii exercitate de ședința Fed de astăzi și de rezultatele financiare ale grupului “Magnificent 7”, care vor fi publicate miercuri ( US100 +0,6%, US2000 și US500 +0,4%, US30 +0,3%).

Secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat că Donald Trump a purtat o convorbire telefonică cu premierul canadian Mark Carney, după valul de amenințări comerciale îndreptate ieri împotriva Canadei. Carney a comentat ulterior că retorica lui Trump face parte în mare măsură dintr-o strategie de negociere.

Donald Trump a anunțat planuri de majorare a tarifelor pentru produsele sud-coreene de la 15% la 25% (autovehicule, cherestea, produse farmaceutice), ca răspuns la eșecul continuu al parlamentului de a ratifica acordul comercial negociat.

Piețele asiatice au urmat puternica creștere de ieri de pe Wall Street, impulsionată de veniturile solide ale companiilor americane. Indicele japonez JP225 a crescut cu 1,45% , indicele sud-coreean Kospi a înregistrat un salt de 2,6% în ciuda amenințărilor tarifare ale lui Trump, iar HK.cash a câștigat 1% , în timp ce sentimentul în China continentală a fost mixt. Puterea sectorului tehnologic a compensat slăbiciunea sectorului auto.

Pe piața valutară: USDJPY își oprește declinul după trei zile de vânzări masive determinate de îngrijorările privind o potențială intervenție valutară în Japonia (-2,7% de vineri până ieri; +0,3% astăzi). Indicele dolarului este stabil, în timp ce AUD este din nou cea mai puternică monedă G10 la începutul sesiunii ( AUDJPY +0,4%, AUDCAD +0,3%). EURUSD este stabil în jurul valorii de 1,187.

Metalele prețioase nu dau semne de încetinire, susținute de tensiunile comerciale reînnoite: aurul câștigă 1,5% până la 5.087 USD, în timp ce argintul crește cu 5,8% până la 110 USD . Platina se redresează cu 4,6% după corecția de ieri.

Mărfurile energetice sunt ușor în scădere: Brent și WTI scad cu aproximativ 0,7-0,8% , în timp ce NATGAS scade pentru a doua zi consecutivă, cu încă 2,7%.

Volatilitatea criptomonedelor este redusă: Bitcoin crește cu 0,2% până la 88.300 USD, în timp ce Ethereum se tranzacționează la un nivel stabil, în apropiere de 2.925 USD.

