Rezumatul dimineții (27.11.2024)

Indicii din regiunea Asia-Pacific se tranzacționează mixt. Indicii chinezi câștigă între 0,90-1,20%. Între timp, indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu 0,65% până la 38.060 de puncte, în timp ce contractul futures SG20cash din Singapore a crescut cu 0,07%.

Pe piața valutară, yenul japonez și dolarul neozeelandez sunt cei mai mari câștigători în prima parte a zilei, ca urmare a deciziei RBNZ privind ratele dobânzilor. Dolarul american se consolidează fără modificări semnificative, în timp ce perechea USD/JPY a scăzut cu 0,55%, la 152,2000.

Dolarul neozeelandez este puternic astăzi, în ciuda faptului că Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a redus rata oficială a dobânzii cu 50 de puncte de bază, la 4,25%, conform așteptărilor. Banca a indicat, de asemenea, că va urma o altă reducere de 50 de puncte de bază în februarie.

În ciuda acestei reduceri semnificative a ratei și a perspectivei unei alte reduceri, dolarul neozeelandez este cel mai puternic performer de pe piața valutară astăzi. Acest lucru poate reflecta surpriza investitorilor față de ritmul mai puțin agresiv al reducerilor de rate, deoarece, înainte de anunț, se speculase o reducere de 75 de puncte de bază.

În plus, guvernatorul RBNZ, Adrian Orr, a avertizat că, costurile ridicate ale împrumuturilor internaționale înseamnă că deținătorii de credite ipotecare ar putea fi nevoiți să își ajusteze așteptările cu privire la ratele dobânzilor extrem de scăzute. În timpul conferinței de presă, Orr a abordat concepția greșită conform căreia previziunile RBNZ sugerează un ritm mai lent de reducere a ratelor.

El a subliniat că proiecțiile RBNZ sunt în concordanță cu ipotezele anterioare. Orr a menționat, de asemenea, așteptările privind o mai mare volatilitate a prețurilor din cauza factorilor geopolitici, referindu-se indirect la politicile tarifare ale lui Donald Trump.

Aurul este în creștere cu 0,45% în prima jumătate a zilei, fiind tranzacționat la 2.645 dolari pe uncie, în timp ce argintul este în creștere cu 0,62%, fiind tranzacționat la 30,60 dolari pe uncie.

Petrolul WTI este în scădere cu 0,30% astăzi, la 68,70 dolari pe baril.

Pe piața criptomonedelor, există o ușoară revenire după scăderile puternice de ieri. Bitcoin a crescut cu 1,35%, ajungând la 93.200 de dolari, în timp ce Ethereum înregistrează creșteri mai puternice, de 3,00%, ajungând la 3.425 de dolari. Actuala corecție de la maximul Bitcoin este deja aproape de 10% în punctul său de minim.

