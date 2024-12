Rezumatul dimineții (27.12.2024)

Piețele asiatice au crescut, Japonia conducând câștigurilor, Nikkei urcând cu 2,1% ca urmare a datelor mai puternice decât se așteptau privind inflația din Tokyo. Acțiunile chineze au înregistrat un avans modest, CSI 300 urcând cu 0,4%, în timp ce indicele KOSPI din Coreea de Sud a scăzut cu peste 1,5% pe fondul turbulențelor politice legate de votul de destituire a președintelui interimar Han Duck-soo.

Inflația CPI de bază din Tokyo a accelerat la 2,4% în decembrie, de la 2,2% în noiembrie, menținând vii așteptările pentru o creștere a ratei BOJ. Unii factori de decizie ai BOJ au văzut condițiile care se aliniază pentru o mișcare pe termen scurt, unul dintre ei prezicând o acțiune „în viitorul apropiat”, deși opiniile au rămas împărțite cu privire la calendarul pe fondul incertitudinilor legate de politicile viitorului președinte Trump.

Yenul japonez s-a întărit după ce ministrul de finanțe Kato a reiterat avertismentele împotriva mișcărilor valutare excesive, USD/JPY slăbind cu 0,3% la 157,59. Indicele dolarului s-a menținut aproape de maximele ultimilor doi ani, menținând majoritatea monedelor asiatice sub presiune. USD/INR a atins noi maxime record peste 85,7.

Profiturile industriale ale Chinei au scăzut cu 7,3% de la an la an în noiembrie, îmbunătățindu-se față de scăderea de 10% din octombrie, dar încă pe cale de a înregistra cea mai slabă performanță anuală din 2000. Banca Mondială a revizuit în ușoară creștere prognoza de creștere a Chinei pentru 2024, până la 4,9%, avertizând în același timp asupra persistenței obstacolelor cauzate de încrederea scăzută a gospodăriilor și de provocările din sectorul imobiliar.

Prețurile petrolului s-au menținut stabile, Brent la 72,76 dolari și WTI la 69,61 dolari, pregătite pentru câștiguri săptămânale modeste, datorită speranțelor privind stimulentele din China. Datele API au arătat că stocurile de țiței din SUA au scăzut cu 3,2 milioane de barili săptămâna trecută, raportul EIA urmând să fie publicat vineri. Sinopec vede consumul de petrol al Chinei atingând apogeul în 2027.

Aurul s-a tranzacționat plat în jurul valorii de 2.633 USD, pe fondul volumelor reduse de sfârșit de an, dar a rămas pe drumul cel bun pentru un câștig săptămânal de 0,3%. Metalul prețios a crescut cu aproximativ 28% în 2024, cea mai mare performanță anuală din 2011. Argintul a rămas stabil la 30,38 dolari, în timp ce platina a rămas neschimbată la 954,50 dolari.

Prețul cuprului a crescut cu 0,5%, la 9.008,50 USD, după ce topitoriile chineze au redus cu 28,6% tarifele de procesare pentru Q1 2025, reflectând lipsa de concentrat. Cu toate acestea, câștigurile au fost limitate de puterea dolarului. Prețul minereului de fier a scăzut sub 100 USD/tonă pentru prima dată în ultimele cinci săptămâni din cauza îngrijorărilor legate de creșterea economică din China.

Bitcoin s-a stabilizat în jurul valorii de 96.000 USD, după ce s-a retras de la maximele recente, investitorii marcând profiturile înainte de expirarea unei opțiuni importante. Peste 14 miliarde de dolari în opțiuni Bitcoin și 3,8 miliarde de dolari în opțiuni Ethereum urmează să expire vineri, ceea ce ar putea conduce la volatilitatea pieței.

BYD s-a confruntat cu controverse în Brazilia după ce autoritățile de muncă au identificat trafic de persoane în care erau implicați muncitori chinezi pe șantierul fabricii sale. Incidentul a stârnit critici interne rare la adresa BYD în China și a ridicat îngrijorări cu privire la expansiunea globală rapidă a producătorului de vehicule electrice pe fondul unei supravegheri sporite.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."