Rezumatul dimineții (28.04.2025)

La începutul săptămânii observăm mișcări modeste pe piețele financiare. Pe piața chineză, variațiile indicilor sunt limitate la +/- 0,20%. Indicele japonez JP225 pierde 0,40%, AU200.cash înregistrează pierderi de 0,60%, iar SG20cash din Singapore pierde 0,80%. Contractele CFD pe indicii americani înregistrează scăderi în intervalul 0,50-0,80%, dar aceste mișcări vin după creșterea puternică de vineri.

Variașiile pe piața forex sunt, de asemenea, ușoare și pentru majoritatea perechilor sunt limitate la intervalul de +/- 0,15%.

Secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, a explicat că în timpul discuțiilor cu oficialii chinezi, problema tarifelor nu a fost ridicată. Mai important, el și-a exprimat îndoielile cu privire la afirmația lui Trump privind comunicarea recentă cu președintele Xi.

Rapoartele din Hong Kong indică faptul că Walmart a reluat comenzile de la furnizorii chinezi după întreruperile comerciale. Mulți exportatori au confirmat independent o astfel de acțiune. Potrivit mai multor companii, tarifele sunt absorbite mai degrabă de cumpărători decât de vânzători. Vestea sugerează optimism în ceea ce privește posibila ridicare a tarifelor.

Reuters a raportat că se formează un consens în cadrul BCE cu privire la o reducere a ratei în iunie. Prețurile actuale de pe piață indică o probabilitate de 71% de reducere. Șase surse din cadrul BCE au indicat drept factori-cheie înrăutățirea datelor, un euro mai puternic și scăderea prețurilor petrolului. Niciunul dintre factorii de decizie nu ia în considerare o reducere mai mare de 50 de puncte de bază.

Trump a sugerat că un acord între Ucraina și Rusia poate fi atins, sugerând că Ucraina ar putea ceda Crimeea Rusiei. Comentariile sale contrazic declarațiile anterioare ale conducerii ucrainene.

Se așteaptă ca Banca Japoniei să mențină ratele dobânzilor la 0,5% în timpul reuniunii sale din 30 aprilie - 1 mai. Riscurile crescânde generate de tarifele americane ar putea reduce PIB-ul Japoniei cu 0,5%, amânând majorarea ratelor cel puțin până în octombrie. Îngrijorările legate de tarife influențează din ce în ce mai mult politica monetară.

USDCAD pierde ușor teren înainte de rezultatele oficiale ale alegerilor federale de astăzi din Canada. Sondajele din weekend indicau o victorie a Partidului Liberal condus de Mark Carney.

Războiul comercial inițiat de SUA a deplasat prioritățile alegătorilor canadieni către problemele de suveranitate. Liderul conservator Pierre Poilievre a avut dificultăți în a influența subiecte tradiționale precum locuințele și imigrația. În prezent, o majoritate liberală pare probabilă.

În cursul weekendului, ministrul adjunct al finanțelor din Japonia, Atsushi Mimura, a încercat să respingă speculațiile conform cărora secretarul Trezoreriei SUA, Bessent, susține un yen mai puternic. Ca urmare, nu a fost confirmată nicio intervenție oficială.

Ministerele chineze au anunțat noi inițiative menite să sprijine creșterea economică și ocuparea forței de muncă, fără a furniza însă planuri specifice. Conferința a fost prezidată de Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă. Piețele au adoptat un ton pozitiv, dar au rămas sceptice din cauza lipsei de detalii.

Consiliul de Stat al Chinei a aprobat la sfârșitul săptămânii construcția a 10 noi reactoare nucleare. Acesta este al patrulea an consecutiv în care au fost aprobate cel puțin 10 reactoare. China reprezintă acum aproape jumătate din totalul reactoarelor nucleare aflate în construcție la nivel mondial și este pe cale să depășească SUA ca cel mai mare producător de energie nucleară din lume până la sfârșitul deceniului.

