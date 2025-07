Rezumatul dimineții (28.07.2025)

Tema principală a sesiunii de astăzi este acordul comercial preliminar dintre SUA și Uniunea Europeană privind tarifele.

Acordul, deși este încă un cadru și necesită detalii suplimentare, include mai multe elemente cheie: un plafon permanent de 15% pentru tarifele aplicate produselor UE importate în Statele Unite, angajamentul UE de a achiziționa energie americană în valoare de 750 de miliarde de dolari (reducând dependența de aprovizionarea din Rusia) și o investiție suplimentară de 600 de miliarde de dolari din partea UE în economia SUA.

În plus, acordul include un sistem tarifar de 0% pentru 0% pentru o serie de produse, inclusiv toate aeronavele și piesele de schimb, echipamentele semiconductoare, anumite produse chimice, unele medicamente generice, unele produse agricole, resurse naturale, materii prime esențiale și altele.

Chestiunea tarifelor la băuturile alcoolice necesită încă negocieri.

Piețele de capital din Asia au înregistrat rezultate mixte: indicele Nikkei 225 din Japonia a scăzut cu aproximativ 0,85%, în timp ce indicele Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,48%; indicele Shanghai Composite a rămas aproape neschimbat.

Sentimentul din regiune a fost influențat de așteptările privind reluarea negocierilor comerciale dintre SUA și China la Stockholm, existând indicii puternice că actuala pauză în aplicarea tarifelor va fi prelungită cu încă 90 de zile, ceea ce a stimulat sentimentul pieței, în special în China.

Potrivit Biroului Național de Statistică, profiturile industriale din China au scăzut cu 4,3% în iunie față de aceeași perioadă a anului trecut, după o scădere de 9,1% în mai.

Contractele futures pentru indicii europeni și indicele american S&P 500 indică creșteri solide de aproximativ 1% la deschiderea sesiunii europene, în urma acordului comercial încheiat în weekend între SUA și UE.

Samsung Electronics a semnat un acord multianual de 16,5 miliarde de dolari cu Tesla pentru producția de cipuri, ceea ce a determinat o creștere a acțiunilor sale cu până la 3,5% în cursul zilei.

Pe piața valutară, dolarul american a deschis în creștere, perechea EUR/USD scăzând spre 1,1740 după știrile privind acordul comercial UE-SUA și anunțul creșterii importurilor de energie ale SUA și a investițiilor în Europa.

Monedele riscante, precum lira sterlină, AUD și NZD, au rămas în scădere față de USD; yenul japonez și francul elvețian au rămas stabile, USD/JPY tranzacționându-se în jurul valorii de 147,7 (puțin sub o rezistență tehnică importantă).

Atenția investitorilor rămâne concentrată în această săptămână pe reuniunea Fed și pe ce a Băncii Japoniei, precum și pe datele privind inflația din Australia, care ar putea fi cruciale pentru perspectivele politicii RBA.

De asemenea, este de remarcat faptul că sezonul raportărilor financiare intră în cea mai importantă fază în această săptămână, 37% din toate companiile din S&P500 raportând rezultate, inclusiv companiile din grupul “Magnificent 7”.

Metalele prețioase înregistrează o volatilitate redusă la începutul sesiunii de astăzi.

Situația este ușor diferită pe piața energiei, unde gazul natural și țițeiul WTI au crescut cu 0,86% și, respectiv, 0,75%.

