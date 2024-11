Rezumatul dimineții (31.10.2024)

Datele PMI din sectorul manufacturier conform Biroului Național de Statistică din China (NBS) au indicat 50.1, ușor peste prognoza 49,9 și 49,8 anterior. Indicatorul PMI conform NBS în afara sectorului manufacturier a indicat 50,2, sub așteptările 50,3 și ușor peste valoarea de 50 anterioară. Indicele de referință Hang Seng a câștigat 0,2%; indicele CSI continental a crescut similar 0,2%.

Indicele ASX din Australia s-a retras cu peste 0,25%. Vânzările cu amănuntul din Australia au crescut sub previziuni de 0,1% MoM față de 0,3% prognozat și 0,7% anterior. Prețurile de export au scăzut cu 4,3% YoY față de așteptările de 4% și -5,9% anterior, în timp ce bunurile importate au scăzut cu -1,4% față de așteptările de -0,3% și 1% anterior. Creditele din sectorul privat au crescut cu 0,5% YoY

