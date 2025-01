Rezumatul dimineții (31.12.2024)

Acțiunile asiatice au scăzut ușor în ultima zi de tranzacționare a anului 2024, pe fondul volumelor reduse de sărbători, indicele MSCI Asia-Pacific pierzând 0,2%, dar înregistrând un câștig anual de 8%. Piețele din Japonia, Coreea de Sud și Thailanda au fost închise, în timp ce Hong Kong, Filipine, Australia și Noua Zeelandă au avut sesiuni scurtate.

Acțiunile chineze au scăzut după ce datele PMI din industria prelucrătoare au arătat o expansiune mai lentă în decembrie, la 50,1 față de 50,3 în noiembrie, ratând așteptările. CSI 300 și Shanghai Composite au scăzut cu 0,4%, deși Hang Seng din Hong Kong a crescut cu 0,7%. Indicatorul PMI pentru sectorul non-manufacturier s-a îmbunătățit la 52,2 de la 50,0.

Criza politică sud-coreeană s-a adâncit, deoarece o instanță a aprobat un mandat de arestare pentru președintele destituit Yoon Suk Yeol pentru scurta sa declarație de lege marțială din 3 decembrie. Măsura fără precedent vine în contextul în care președintele interimar Han Duck-soo a fost, de asemenea, destituit, în timp ce țara se confruntă cu accidentul aviatic de duminică de la Jeju, soldat cu 179 de morți.

Majoritatea monedelor asiatice au slăbit în raport cu dolarul și s-au îndreptat spre pierderi anuale. Indicele dolarului s-a menținut aproape de maximele ultimilor doi ani, în ciuda scăderii cu 0,1% la 107,95. USD/JPY a scăzut cu 0,3%, la 156,43, dar înregistrează un declin anual de 10%. USD/INR a atins noi maxime record, rupia urmând să slăbească cu peste 3% în 2024.

Prețurile petrolului au crescut, Brent urcând cu 0,8% până la 74,64 dolari, iar WTI câștigând 0,9% până la 71,67 dolari, deși ambele indicii de referință se îndreaptă spre pierderi anuale de 3,2% și, respectiv, 0,6%. Extinderea activității fabricilor chineze a oferit un anumit sprijin, dar persistă îngrijorarea cu privire la cererea din 2025, pe fondul prelungirii reducerilor OPEC+.

Aurul s-a tranzacționat stabil în jurul valorii de 2.607 USD, dar rămâne pregătit pentru o creștere stelară de 26% în 2024, cea mai mare performanță anuală din ultimii zece ani. Argintul s-a menținut aproape de pragul de 29,31 dolari, în timp ce cuprul a scăzut cu 0,2% la 8.925 dolari, în ciuda expansiunii continue a producției din China.

Cacaua și cafeaua au fost cele mai performante mărfuri în 2024, prețurile la cacao aproape triplându-se din cauza deficitelor persistente de aprovizionare. În perspectiva anului 2025, se așteaptă ca tensiunile comerciale să predomine, Trump revenind în funcție și amenințând cu tarife mari pentru bunurile chinezești.

Beijingul a adoptat noi reglementări pentru a încuraja tehnologia de conducere autonomă, permițând autobuze publice și taxiuri fără șofer după evaluări ale siguranței începând cu aprilie 2025. Măsura vine pe măsură ce companii precum Apollo Go de la Baidu și Pony.ai își extind flotele de robotaxi, în timp ce Tesla intenționează să introducă conducerea complet autonomă în Q1 2025.

Multe piețe globale sunt închise sau operează sesiuni scurtate în ajunul Anului Nou. Germania, Elveția, Italia, Brazilia și Coreea de Sud sunt complet închise. Hong Kong și Singapore se vor închide la 14:00, Marea Britanie la 14:30, Noua Zeelandă la 14:45, Spania la 16:00, Franța la 16:05, iar Australia la 16:10 (ora României).

