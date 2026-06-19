Rezumatul dimineții: Asia înregistrează o scădere pe fondul scepticismului privind pacea. Tokyo semnalează o intervenție asupra yenului (19.06.2026)

🇺🇸 Acțiunile din SUA și sentimentul pieței Contractele futures pe acțiunile americane se răcesc pe fondul estompării optimismului geopolitic: Contractele futures de pe Wall Street sunt în scădere, cedând o parte din câștigurile substanțiale înregistrate ieri. Starea de aversiune față de risc a pieței s-a intensificat după ce mass-media iraniană a indicat că Teheranul solicită punerea în aplicare verificată a memorandumului de înțelegere (MoU) recent semnat înainte de continuarea negocierilor diplomatice. Această impas geopolitic a fost subliniat de anularea bruscă de către vicepreședintele SUA, JD Vance, a călătoriei diplomatice pe care o avea programată în Elveția.

Sectorul tehnologic și companiile cu capitalizare mică conduc pierderile din această dimineață: Contractele futures pe acțiunile din sectorul tehnologic sunt cele mai afectate, contractele futures pe Nasdaq 100 conducând scăderea ( US100: -1,0% ). Acțiunile companiilor cu capitalizare mică sunt, de asemenea, sub presiune, contractele futures pe Russell 2000 înregistrând scăderi ( US2000: -0,9% ), urmate de S&P 500 ( US500: -0,7% ) și de Dow Jones Industrial Average ( US30: -0,45% ). Între timp, piețele europene rămân prudente, contractele futures pe Euro Stoxx 50 ( EU50 ) tranzacționându-se în prezent la un nivel stabil. 🌏 Piețele din Asia și Pacific Acțiunile asiatice se retrag de la niveluri record pe fondul eșecului negocierilor de pace: Indicii de referință asiatici au pierdut vineri câștigurile înregistrate la începutul sesiunii, pe măsură ce euforia inițială generată de memorandumul de pace dintre SUA și Iran a lăsat loc scepticismului. Volumele de tranzacționare din întreaga regiune au fost extrem de reduse din cauza zilelor nelucrătoare de pe piețele din China și Hong Kong. Deși indicii au profitat inițial de valul puternic de pe Wall Street din timpul nopții, ducând indicii de referință din Coreea de Sud și Japonia la noi maxime istorice intrazilnice, s-a produs o schimbare bruscă către o lichidare agresivă a profiturilor imediat ce contractele futures pe acțiuni din SUA au început să scadă în timpul sesiunii asiatice.

KOSPI își pierde maximul istoric pe fondul lichidării pozițiilor din sectorul tehnologic: Indicele KOSPI din Coreea de Sud a înregistrat fluctuații extrem de volatile, atingând un maxim istoric de 9.385,59 puncte, înainte de a-și schimba direcția și a închide în scădere cu 0,6%. Principalii jucători din sectorul semiconductorilor au fost cei mai afectați de această inversare de tendință; Samsung Electronics a scăzut cu aproape 2,0%, în timp ce SK Hynix s-a retras semnificativ de la maximul record atins la începutul sesiunii, pentru a încheia ziua în creștere cu 2,0%. Pe de altă parte, Hyundai Motor a scăzut cu 1,0% în urma unor rapoarte din țară conform cărora intenționează să achiziționeze pachetul de acțiuni rămas de 9,65% din Boston Dynamics de la SoftBank.

Nikkei se răcește pe fondul scăderii contractelor futures: Indicele Nikkei 225 și-a redus brusc câștigurile de dimineață, contractele futures ( JP225 ) tranzacționându-se în prezent în scădere cu 1,3%, pe fondul deteriorării sentimentului global.

ASX 200 scade pe fondul dificultăților din sectorul minier: Contractele futures australiene ASX 200 ( AU200.cash) sunt în scădere cu 0,5%, trase în jos de vânzările masive la BHP Group , după ce gigantul minier a semnalat depășiri substanțiale ale costurilor la proiectul său de potasiu Jansen din Canada. În restul regiunii, indicele de referință din Singapore ( SG20.cash ) a pierdut 0,8%, în timp ce indicele Nifty 50 din India a scăzut cu 0,8%. 🌍 Economie și politică Inflația din Japonia s-a menținut sub ținta stabilită datorită subvențiilor guvernamentale: Inflația CPI globală din Japonia a crescut la 1,5% față de aceeași perioadă a anului trecut în luna mai (se aștepta 1,4%), în timp ce inflația de bază (excluzând produsele alimentare proaspete) s-a menținut constantă la 1,4% față de aceeași perioadă a anului trecut, rămânând sub ținta de 2,0% a Băncii Japoniei pentru a patra lună consecutivă. Indicele de bază (fără produse alimentare proaspete și energie) a scăzut la 1,8% față de aceeași perioadă a anului trecut, atingând cel mai scăzut nivel din septembrie 2022. Această menținere la un nivel scăzut este în mare parte artificială, determinată de programele agresive de subvenționare a combustibililor ale prim-ministrului Sanae Takaichi, care au determinat scăderea prețurilor la benzină cu 7% față de aceeași perioadă a anului trecut.

Presiunile de fond de natură „hawkish” mențin pariurile pe o majorare a ratei dobânzii: Banca Japoniei consideră aceste valori scăzute ale inflației ca fiind pur temporare. Presiunile subiacente de înăsprire se intensifică rapid din cauza unei accelerări bruște a inflației prețurilor de producție (PPI) începând din martie, a unui val iminent de creșteri ale prețurilor alimentelor în iunie și a unui yen slab din punct de vedere istoric, care determină creșterea costurilor de import. În consecință, piețele monetare continuă să preconizeze o nouă majorare a ratei dobânzii de către Banca Japoniei înainte de sfârșitul anului, în urma deciziei istorice a băncii centrale de a-și majora rata de referință la 1,00% la începutul acestei săptămâni.

Vance își amână vizita în Elveția pe fondul tensiunilor din Liban care pun la încercare acordul preliminar de pace: Vicepreședintele SUA, JD Vance, și-a amânat vizita de mare anvergură în Elveția, prevăzută pentru discuții tehnice față în față cu Iranul, invocând provocări logistice extrem de complexe. Această pauză diplomatică survine pe fondul unor condiții geopolitice incredibil de fragile; în ciuda recentului memorandum de înțelegere, atacurile aeriene israeliene care continuă în sudul Libanului au provocat moartea a cel puțin 16 persoane. Acest lucru a stârnit avertismente severe din partea Teheranului, care a declarat că nu va tolera încălcarea memorandumului de înțelegere, în timp ce Pentagonul ar fi solicitat 80 de miliarde de dolari suplimentari pentru a finanța cheltuielile legate de conflict.

Andy Burnham câștigă alegerile parțiale din Makerfield și îi lansează o provocare lui Starmer: Primarul din Greater Manchester, Andy Burnham, și-a asigurat cu succes întoarcerea la Westminster după ce a câștigat alegerile parțiale din Makerfield cu 24.927 de voturi, învingându-l pe Robert Kenyon, din partea partidului Reform UK, cu peste 9.000 de voturi. Această victorie de mare miză îi deschide lui Burnham calea parlamentară pentru a lansa o provocare oficială la conducere împotriva prim-ministrului Keir Starmer, avertizând Partidul Laburist în discursul său de victorie că aceasta reprezintă „ultima lor șansă de a se schimba”. 💱 Piața valutară (FX) Dolarul se întărește pe fondul scăderii francului elvețian: Indicele dolarului american ( USDIDX ) și-a extins creșterea cu încă 0,2%, menținându-și dominația pe piața valutară în ansamblu. Francul elvețian rămâne cea mai slabă monedă dintre cele majore ( USDCHF : +0,6%, GBPCHF : +0,3%, EURCHF : +0,25%). Lira sterlină s-a apreciat față de monedele din Europa continentală în urma noutăților politice ( EURGBP : -0,05%, GBPSEK : +0,3%), în timp ce EURUSD a scăzut cu 0,3%, tranzacționându-se la 1,1422.

Yenul atinge noi minime pe ultimii 2 ani, în apropiere de un prag al ultimilor 40 de ani: Yenul japonez a depășit nivelul critic de 161,00 față de dolarul american, extinzându-și scăderea până la un minim intraday de 161,80 — cea mai slabă poziție a sa din iulie 2024. Această scădere continuă împinge perechea USDJPY periculos de aproape de pragul de 161,96, un nivel tehnic care, dacă ar fi depășit, ar arunca yenul la cea mai scăzută cotă din 1986.

Avertismentele privind intervenția se înmulțesc, în ciuda recentei majorări a ratei dobânzii de către Banca Japoniei (BoJ): Ministrul Finanțelor, Satsuki Katayama, a emis un avertisment sever la reuniunea G7, afirmând că Tokyo este pe deplin pregătită să ia „măsuri decisive” împotriva mișcărilor speculative ale monedei. Cu toate acestea, în ciuda faptului că BoJ a majorat costurile de împrumut la un maxim de 31 de ani, de 1,00%, și a cheltuit peste 70 de miliarde de dolari în intervențiile din luna mai, diferența masivă de randament față de Rezerva Federală cu o politică monetară restrictivă și poziția acomodativă a administrației Takaichi continuă să determine evoluția monedei 🛢️ Mărfuri Energie — Un început calm înainte de weekend: Volatilitatea mărfurilor energetice s-a calmat vizibil imediat după anunțarea cadrului general de pace dintre SUA și Iran. Contractele futures pe țițeiul Brent ( OIL ) au înregistrat o creștere marginală de 0,7%, tranzacționându-se la 79,80 dolari pe baril, pe măsură ce primele de risc geopolitice imediate s-au stabilizat. În același timp, contractele futures pe gaz natural ( NATGAS ) s-au stabilizat după creșterea bruscă de ieri determinată de stocuri, tranzacționându-se ușor în scădere, cu 0,15%.

Metale prețioase — Dolarul dominant lovește puternic aurul și argintul: Metalele prețioase suferă o vânzare masivă, confruntându-se cu tendințe potrivnice intense din partea randamentelor reale în creștere și a unui dolar american neînfrânat. Contractele futures pe aur ( GOLD ) au înregistrat o scădere pentru a treia sesiune de tranzacționare consecutivă, prăbușindu-se cu 1,9% până la 4.130 USD/uncie. Contractele futures pe argint ( SILVER ) s-au descurcat și mai rău, prăbușindu-se cu 3,4% și stabilizându-se la 63,50 USD/uncie.

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