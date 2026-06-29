Rezumatul dimineții: Ce urmează pentru sectorul AI? (29.06.2026)

În ciuda optimismului de moment, generat de rezultatele trimestriale solide ale Micron, majoritatea companiilor din sectorul semiconductorilor și aproape toți hiper-scalerii au încheiat săptămâna în scădere. 🌏 Asia Începem săptămâna cu o vânzare masivă a acțiunilor SK Hynix (-4,4%) și Samsung (-5,7%); aceste companii reprezintă aproximativ jumătate din capitalizarea indicelui KOSPI (-0,9%). Indicele japonez NIKKEI 225 (-1%) se află, de asemenea, în scădere, afectat de performanța slabă a gigantului Kioxia (-9,4%), cea mai mare companie de pe bursa japoneză, producător de memorie flash și unități SSD. În schimb, indicele Hang Seng din China (+2,6%) se află pe teritoriu pozitiv, susținut de acțiunile din sectorul sănătății, care beneficiază de rotația capitalului. Creșteri au înregistrat: CSPC Pharmaceutical Group (+10%) – producător de medicamente inovatoare (de exemplu, pentru boli cardiovasculare sau oncologice) și de medicamente generice.

Innovent Biologics (+7,9%) – producător de medicamente biologice avansate, în principal terapii moderne împotriva cancerului și terapii imunologice.

JD Health International (+6,9%) – cea mai mare platformă farmaceutică online din China, care combină o farmacie online cu servicii de telemedicină și consultații medicale.

Sino Biopharmaceutical (+6,8%) – un conglomerat medical mare și diversificat, care acoperă întregul lanț de aprovizionare, de la cercetare și dezvoltare avansată până la distribuția medicamentelor. 🌍 Geopolitică Știrile din weekend au fost dominate în continuare de problemele legate de conflictul dintre SUA și Iran. Duminică, președintele Trump a acuzat Iranul că a încălcat acordul-cadru, lovind depozite de rachete iraniene, drone și stații radar din jurul Strâmtorii Hormuz. Teheranul a lansat rachete și drone asupra bazei Ali Al Salem din Kuweit și a bazei Flotei a V-a din Bahrain, amenințând în același timp că va întrerupe complet negocierile. Cu toate acestea, ambele părți urmează să reia negocierile marți, ceea ce susține o îmbunătățire modestă a sentimentului pieței și o creștere de 0,7% a contractelor futures pe S&P 500. 🛢️ Mărfuri Prețurile petrolului brut rămân la cel mai scăzut nivel de la izbucnirea războiului. Petrolul Brent se tranzacționează în prezent la aproximativ 72 de dolari pe baril.

WTI se situează ușor sub 70 de dolari. Prețurile gazelor naturale înregistrează, de asemenea, o tendință descendentă: NATGAS oscilează în jurul valorii de 3,29 dolari pe MMBtu.

TTF MWh se tranzacționează la puțin peste 41 de dolari. Prețurile metalelor prețioase rămân la niveluri apropiate de minimele recente. Prețul unei uncii de aur se situează în prezent puțin sub 4.060 USD, iar cel al argintului este de 59 USD. Aceasta reprezintă o scădere de 25%, respectiv 50%, față de maximele locale atinse cu doar câteva luni în urmă. 📈 Date macroeconomice Japonia Vânzările cu amănuntul din luna mai au depășit așteptările, accelerând până la un nivel nemaiîntâlnit din noiembrie 2023. Consolidarea consumului intern, în contextul presiunii persistente asupra prețurilor și al deprecierii yenului, ar putea constitui un argument semnificativ în favoarea unei noi înăspriri a politicii monetare de către Banca Japoniei. Cu toate acestea, o majorare a ratei dobânzii înainte de sfârșitul anului nu este încă pe deplin anticipată de piețe (probabilitate implicită de aproximativ 87%), iar perechea USDJPY pare să se îndrepte constant către nivelul de 162.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."