Rezumatul dimineții: Dolarul se depreciază în așteptarea publicării procesului-verbal. Ce trebuie să știți în această dimineață❓

Contractele futures pe indicii americani și europeni oscilează în jurul nivelului de deschidere, în timp ce piețele asiatice, inclusiv indicele Nikkei din Japonia și Kospi din Coreea de Sud, au înregistrat scăderi accentuate în urma celei de-a treia sesiuni consecutive de pierderi de pe Wall Street. Principalul factor care influențează sentimentul pieței este valul global de vânzări de pe piața obligațiunilor, care a împins randamentele obligațiunilor de stat pe termen lung din SUA și Europa (inclusiv cele germane și franceze) la niveluri maxime înregistrate în ultimii ani. Investitorii evaluează dacă costurile mai ridicate ale împrumuturilor vor afecta economia și așteaptă publicarea astăzi (ora 21:00) a procesului-verbal al ședinței FOMC din iulie pentru a anticipa următoarele măsuri ale Rezervei Federale. Pe piața mărfurilor, prețurile petrolului brut sunt în creștere pentru a patra zi consecutivă, contractele futures pe petrolul Brent tranzacționându-se la peste 91 de dolari SUA pe baril (WTI a crescut cu 0,30%), pe fondul temerilor că transportul prin Strâmtoarea Hormuz ar putea fi blocat în urma expirării armistițiului dintre SUA și Iran. Între timp, dolarul american se depreciază și se menține aproape de minimele din ultimele luni – indicele dolarului (USDIDX) a scăzut cu 0,08% –, ceea ce coincide cu o pauză temporară în creșterea randamentelor obligațiunilor înainte de publicarea procesului-verbal al Fed. Yenul japonez se comportă relativ bine astăzi, în timp ce observăm o presiune descendentă crescută asupra dolarului australian, printre altele.. Sursa: xStation Dintre diversele sectoare ale economiei, companiile din domeniul tehnologiei și al telecomunicațiilor înregistrează în prezent cele mai slabe performanțe, pierzând peste 2% pe bursa americană în această săptămână, în timp ce indicele ETF VanEck Semiconductor a scăzut cu 4,1% marți, pe fondul creșterii ratelor dobânzilor Sursă: XTB Sectorul energetic din SUA înregistrează însă cele mai bune performanțe, companiile de rafinare, printre altele, atingând noi maxime, susținute de marjele record de rafinare și de turbulențele geopolitice din Orientul Mijlociu. Acțiunile Target au crescut cu peste 55% în acest an, iar investitorii așteaptă cu nerăbdare raportul financiar de astăzi (care urmează să fie publicat înainte de deschiderea pieței) pentru a evalua eficacitatea planului de redresare condus de CEO-ul Michael Fiddelke. Producătorul chinez de roboți Unitree Robotics și-a făcut debutul la Bursa din Shanghai, acțiunile sale înregistrând la un moment dat o creștere de aproape 630%, ceea ce reflectă apetitul uriaș al investitorilor de retail pentru inovațiile tehnologice. Gigantul sud-coreean Samsung Electronics a anunțat o investiție de 158 de milioane de dolari într-o nouă linie de producție pentru sisteme de răcire în Gwangju, însă acțiunile sale au scăzut cu peste 7% pe fondul unei vânzări masive la nivelul sectorului tehnologic asiatic. Producătorii de semiconductori și echipamente, precum Teradyne, Marvell și Micron, au înregistrat marți pierderi semnificative, cuprinse între 7 și 9%, cedând sub presiunea randamentelor ridicate ale obligațiunilor. În sesiunea de astăzi vor fi în centrul atenției și rezultatele trimestriale ale altor giganți din sectorul comerțului cu amănuntul și al bunurilor de consum, printre care Lowe’s și Estée Lauder

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