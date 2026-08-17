Rezumatul dimineții: EURUSD la maximul ultimelor două luni! Așteptările privind majorarea ratei dobânzii continuă să scadă (17.08.2026)

📊 Indici și companii După o sesiune incertă de vineri, contractele futures pe indicii americani își reiau creșterile, apropiindu-se de maximele istorice. Contractele futures pe Nasdaq înregistrează cele mai mari creșteri (US100: +0,3%). Contractele futures pe S&P 500 (US500: +0,15%) și pe Russell 2000 (US2000: +0,05%) sunt, de asemenea, în creștere. Scăderile înregistrate de contractele futures pe DJIA (US30: -0,05%) sugerează o redirecționare continuă a capitalului către acțiunile din sectorul tehnologic.

Asia înregistrează o creștere determinată de scăderea așteptărilor privind majorările ratei dobânzii din SUA, în urma datelor slabe privind consumul publicat vineri (o scădere a vânzărilor cu amănuntul și a indicilor de încredere). Creșterile au fost conduse de Hong Kong (HK.cash: +1,1%) și China (CHN.cash: +1,15%). Contractele futures pe Nikkei 225 (JP225) au înregistrat o creștere de 0,3%, în ciuda datelor semnificativ mai slabe privind PIB-ul japonez. Australia se tranzacționează la un nivel stabil, în timp ce Coreea de Sud este închisă din cauza unei zile de sărbătoare.

Sectorul semiconductorilor a condus creșterile în Japonia și China (inclusiv Kioxia +7,6%, SMIC +7,1% și Cambricon +5%). Alibaba a înregistrat o creștere de 1,5% în urma rapoartelor privind vânzarea planificată a studioului de jocuri Lingxi Games (evaluat la peste 1,5 miliarde de dolari). În Australia, anumite companii au înregistrat scăderi bruște după publicarea rezultatelor financiare: retailerul JB Hi-Fi și banca NAB (în scădere cu peste 3,5% în urma avertismentelor privind o recesiune pe piața creditelor ipotecare). 🌍 Economie și geopolitică PIB-ul japonez a crescut cu o rată anualizată de 1,1% în T2 (0,3% față de trimestrul anterior), situându-se cu mult sub estimarea de consens de 2%. O scădere neașteptată a cererii interne a fost principalul factor care a determinat această evoluție sub așteptări. Consumul privat a scăzut pentru prima dată în doi ani (-0,02% față de trimestrul anterior), în timp ce cheltuielile de capital (CAPEX) s-au redus cu 1,2% față de trimestrul anterior, din cauza incertitudinii legate de lanțul de aprovizionare, generată de războiul din Orientul Mijlociu. Aceste scăderi au contracarat impactul pozitiv al exporturilor nete, care au fost susținute de cererea de echipamente de inteligență artificială și de vehicule hibride.

În schimb, producția industrială a adus o surpriză pozitivă (4,9% față de aceeași perioadă a anului trecut; prognoză: 4,2%, valoare anterioară: -2,1%), reflectând optimismul semnalat recent în sondajul Tankan.

Miniștrii de externe din opt țări (inclusiv Turcia, Arabia Saudită și Egipt), alături de Hamas, au condamnat respingerea de către Israel a planului Consiliului pentru Pace. Președintele turc Erdogan a declarat că redeschiderea Strâmtorii Ormuz rămâne o prioritate absolută. 💱 Valute, mărfuri și criptomonede Indicele dolarului este în scădere pentru a treia sesiune consecutivă (USDIDX: -0,15%), atingând minimele care au marcat un nivel de suport cheie la mijlocul lunii iunie. Creșterea apetitului pentru risc în Asia este confirmată de câștigurile generalizate ale dolarului australian și al celui neozeelandez (AUDUSD: +0,4%, NZDUSD: +0,6%). Yenul se apreciază în ciuda datelor slabe privind PIB-ul (USDJPY: -0,15%). Perechea EURUSD (+0,2%) se tranzacționează la un maxim de două luni, aproape de 1,1585.

Contractele futures pe Brent (OIL) rămân la nivelul de închidere de vineri (în jur de 88,50 dolari pe baril), pe fondul lipsei unor schimbări semnificative în Orientul Mijlociu. Contractele futures europene pe gaz natural au deschis în creștere (NATGAS.EU: +2%, NATGAS: -2%).

Așteptările în scădere privind majorările de dobândă ale Fed stimulează din nou piețele metalelor prețioase. Aurul câștigă 0,4%, ajungând la 4.393 USD pe uncie, în timp ce argintul crește cu 1,6%, ajungând la 65,70 USD pe uncie. Contractele futures pe platină și paladiu se tranzacționează, de asemenea, pe plus.

În ceea ce privește criptomonedele, predomină un optimism moderat. Bitcoin crește cu 0,9%, ajungând la 63.520 USD, în timp ce Ethereum câștigă 1,3%, ajungând la 1.900 USD.

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