Rezumatul dimineții: Indicii încearcă o revenire pe fondul conflictului dintre SUA și Iran (21.07.2026)

Aspecte esențiale Contractele futures pe indicii bursieri din SUA și Europa încearcă să se redreseze, indicele US500 înregistrând o creștere de aproximativ 0,4%, deși încrederea pieței rămâne fragilă, întrucât conflictul în curs dintre SUA și Iran continuă să alimenteze volatilitatea.

Creșterea prețurilor petrolului, îngrijorările persistente legate de inflație și tensiunile din ce în ce mai mari din Orientul Mijlociu afectează piețele obligațiunilor, în timp ce sectorul semiconductorilor, aurul, argintul și criptomonedele înregistrează o redresare.

În Europa, investitorii își îndreaptă atenția către rezultatele mai bune decât se aștepta ale Novartis și Julius Baer, în timp ce Schindler și-a reafirmat previziunile pentru întregul an.

Contractele futures pe indicii bursieri americani încearcă să revină după pierderile anterioare, indicele US500 înregistrând în prezent o creștere de aproximativ 0,4%, deși sentimentul pieței rămâne fragil pe fondul conflictului în curs dintre SUA și Iran. Ședința de ieri a fost dominată de reînnoirea tensiunilor din Orientul Mijlociu, care au umbrit speranțele privind un armistițiu și au declanșat vânzări pe scară largă în rândul majorității acțiunilor din indicele S&P 500. Contractele futures pe indicii bursieri europeni se tranzacționează, de asemenea, în creștere înainte de deschiderea pieței spot, EU50 și DE40 înregistrând câștiguri de aproape 0,5%, în timp ce perechea EUR/USD a crescut cu aproximativ 0,1%. Interesant este faptul că, în ciuda prețurilor mai ridicate la petrol, Bitcoin se redresează și se tranzacționează acum la aproape 65.500 USD, în timp ce Ethereum a crescut cu aproximativ 1%.

Unul dintre sectoarele cu cele mai bune performanțe de ieri a fost cel al semiconductorilor, indicele producătorilor de cipuri înregistrând o revenire după ce intrase anterior în teritoriul pieței bear. Bursa din Taiwan a crescut astăzi cu peste 3%, susținută parțial de o revenire a acțiunilor TSMC.

Prețurile petrolului rămân extrem de volatile, țițeiul WTI din SUA închizând la aproape 88 de dolari pe baril în sesiunea anterioară.

Creșterea prețurilor la energie a amplificat îngrijorările că presiunile inflaționiste ar putea rămâne ridicate, afectând piețele obligațiunilor. În același timp, metalele prețioase înregistrează o revenire, aurul câștigând aproape 1,2%, iar argintul avansând cu aproape 3%.

Obligațiunile de stat britanice au fost, de asemenea, supuse unei presiuni puternice de vânzare după ce noul prim-ministru Andy Burnham a neliniștit investitorii cu abordarea sa privind politica fiscală.

Se pare că Alphabet dezvoltă propriul cip de server pentru a-și optimiza modelul de inteligență artificială Gemini, ceea ce ar putea reduce dependența companiei de furnizorii terți de infrastructură de AI.

Donald Trump a avertizat că Iranul va suporta consecințe în urma morții a trei soldați americani, chiar dacă mediatorii internaționali continuă eforturile de negociere a unui nou armistițiu.

Între timp, rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat planuri de blocare a rutelor maritime saudite din Marea Roșie, menținând ridicat riscul unei noi escaladări regionale și susținând prima de risc geopolitic în prețurile petrolului.

Donald Trump a semnat un decret prezidențial care înăsprește restricțiile impuse contractorilor din domeniul apărării care solicită derogări pentru a utiliza minerale și materiale critice provenite de la anumiți furnizori străini.

Conform noului decret, contractorii din domeniul apărării ar putea pierde contractele guvernamentale dacă nu reușesc să înlocuiască furnizorii străini cu risc ridicat, să epuizeze alternativele de aprovizionare interne disponibile și să cartografieze lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și componente cheie utilizate în sistemele de armament.

Potrivit armatei iraniene, sistemele de rachete americane staționate la baza Arifjan din Kuweit au fost ținta unui atac cu rachete. În același timp, agenția de știri semi-oficială iraniană Mehr a raportat explozii în Isfahan, indicând o escaladare suplimentară a activității militare.

Donald Trump a purtat, de asemenea, o convorbire telefonică cu noul prim-ministru al MArii Britanii, Andy Burnham. Cei doi lideri au discutat despre comerț, producția de energie din Marea Nordului, alianța militară SUA-Marea Britanie și eforturile de asigurare a navigației prin Strâmtoarea Hormuz, convenind totodată să se întâlnească personal în viitorul apropiat.

Novartis a raportat pentru al doilea trimestru al anului 2026 vânzări nete de 14,41 miliarde de dolari , depășind estimările de 13,94 miliarde de dolari , și și-a reafirmat previziunile pentru întregul an 2026. Câștigul pe acțiune (EPS) de bază s-a situat la 2,41 dolari , față de 2,16 dolari cât se aștepta. Vânzările Promacta/Revolade au totalizat 179 milioane de dolari (față de 202,1 milioane de dolari estimat), Tasigna a generat 142 milioane de dolari (față de prognoza de 147,2 milioane de dolari ), Kisqali a înregistrat 1,70 miliarde de dolari (estimat fiind 1,68 miliarde de dolari ), Pluvicto a atins 651 de milioane de dolari (față de 671,7 milioane de dolari așteptat ), iar Entresto a înregistrat vânzări de 1,18 miliarde de dolari (față de o prognoză de 1,29 miliarde de dolari ). Cea mai puternică surpriză pozitivă a venit din partea Cosentyx, cu vânzări de 1,82 miliarde de dolari , comparativ cu estimările consensuale de 1,14 miliarde de dolari .

Schindler a raportat pentru prima jumătate a anului 2026 venituri de 5,33 miliarde de franci elvețieni , ușor sub estimarea consensuală de 5,39 miliarde de franci elvețieni . Noile comenzi au totalizat 5,79 miliarde CHF , în mare măsură în linie cu așteptările de 5,80 miliarde CHF . Compania și-a reafirmat previziunile pentru întregul an 2026.

Julius Baer a încheiat prima jumătate a anului 2026 cu 547 miliarde CHF în active administrate, ușor peste consensul de 545,55 miliarde CHF . Profitul ajustat înainte de impozitare a atins 813,9 milioane CHF față de 776,2 milioane CHF cât se aștepta, în timp ce raportul costuri/venituri ajustat s-a îmbunătățit la 62,6% , depășind estimările de 64,8% , ceea ce indică o eficiență operațională mai puternică. Graficul US500 (intervalul H1) Analizând graficul contractelor futures pe S&P 500, contractul a apărat cu succes zona cheie de suport din jurul valorii de 7.470 de puncte și încearcă acum să depășească media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie). Sursa: xStation5

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