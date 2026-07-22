Rezumatul dimineții: Indicii indică o revenire pe fondul conflictului dintre Statele Unite și Iran (21.07.2026)

Aspecte esențiale Contractele futures pe indicii bursieri americani și europeni încearcă să se redreseze, indicele US500 înregistrând o creștere de aproximativ 0,4%, deși încrederea pieței rămâne fragilă, întrucât conflictul dintre Statele Unite și Iran continuă să alimenteze volatilitatea.

Creșterea prețurilor la petrol, îngrijorările persistente legate de inflație și escaladarea tensiunilor din Orientul Mijlociu afectează piețele obligațiunilor, în timp ce sectorul semiconductorilor, aurul, argintul și criptomonedele înregistrează o redresare.

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Unul dintre sectoarele cu cea mai bună performanță de ieri a fost cel al semiconductorilor, indicele producătorilor de cipuri redresându-se după ce intrase anterior în teritoriu bearish. Bursa din Taiwan a crescut astăzi cu peste 3%, impulsionată în parte de raliul acțiunilor TSMC.

Prețurile petrolului rămân foarte volatile, țițeiul WTI din SUA închizându-se la aproape 88 de dolari pe baril în sesiunea anterioară.

Creșterea prețurilor la energie a amplificat îngrijorările că presiunile inflaționiste ar putea rămâne ridicate, afectând piețele obligațiunilor. În același timp, metalele prețioase își revin, aurul înregistrând o creștere de aproape 1,2%, iar argintul avansând cu aproape 3%.

Obligațiunile de stat britanice au suferit, de asemenea, o puternică presiune de vânzare după ce noul prim-ministru, Andy Burnham, a neliniștit investitorii prin abordarea sa privind politica fiscală.

Se pare că Alphabet dezvoltă propriul cip pentru servere în vederea optimizării modelului său de AI „Gemini”, ceea ce ar putea reduce dependența companiei de furnizorii terți de infrastructură pentru AI.

Donald Trump a avertizat că Iranul va suporta consecințe în urma morții a trei soldați americani, chiar dacă mediatorii internaționali își continuă eforturile de a negocia un nou armistițiu.

Între timp, rebelii Houthi, susținuți de Iran, au anunțat planuri de a bloca rutele maritime saudite din Marea Roșie, ceea ce menține ridicat riscul unei noi escaladări regionale și susține prima de risc geopolitic în prețurile petrolului.

Donald Trump a semnat un decret prezidențial care înăsprește restricțiile pentru contractanții din domeniul apărării care solicită derogări pentru utilizarea mineralelor și a materialelor critice de la anumiți furnizori străini.

Conform noului decret, contractanții din domeniul apărării ar putea pierde contractele guvernamentale dacă nu înlocuiesc furnizorii străini cu risc ridicat, nu epuizează alternativele de aprovizionare interne disponibile și nu cartografiază lanțurile de aprovizionare cu minerale critice și componente cheie utilizate în sistemele de armament.

Potrivit armatei iraniene, sistemele de rachete americane staționate la baza Arifjan din Kuweit au fost ținta unui atac cu rachete. În același timp, agenția de știri semi oficială iraniană Mehr a raportat explozii în Isfahan, ceea ce indică o escaladare suplimentară a activității militare.

Donald Trump a purtat, de asemenea, o conversație telefonică cu noul prim-ministru al Regatului Unit, Andy Burnham. Cei doi lideri au abordat teme precum comerțul, producția de energie în Marea Nordului, alianța militară dintre Statele Unite și Regatul Unit, precum și eforturile de asigurare a siguranței navigației prin Strâmtoarea Ormuz, convenind să se întâlnească personal în curând.

Novartis a raportat vânzări nete de 14,41 miliarde de dolari în al doilea trimestru al anului 2026, depășind așteptările de 13,94 miliarde de dolari, și și-a reafirmat previziunile pentru întregul an 2026. Câștigul ajustat pe acțiune s-a situat la 2,41 dolari, comparativ cu 2,16 dolari cât se aștepta. Vânzările Promacta/Revolade au totalizat 179 de milioane de dolari (față de 202,1 milioane preconizate), Tasigna a generat 142 de milioane (față de 147,2 milioane), Kisqali a atins 1.700 milioane (față de 1.680 milioane), Pluvicto a atins 651 milioane (față de 671,7 milioane), iar Entresto a înregistrat vânzări de 1.180 milioane (față de 1.290 milioane). Cea mai mare surpriză pozitivă a venit din partea Cosentyx, cu vânzări de 1.820 milioane de dolari, comparativ cu estimările consensuale de 1,14 miliarde de dolari.

Schindler a raportat venituri de 5,3 miliarde de franci elvețieni în prima jumătate a anului 2026, ușor sub nivelul preconizat de 5,3 miliarde. Noile comenzi au totalizat 5,79 miliarde de franci elvețieni, în linie cu așteptările de 5,8 miliarde. Compania și-a reafirmat previziunile pentru întregul an 2026.

Julius Baer a încheiat prima jumătate a anului 2026 cu active administrate în valoare de 547 miliarde de franci elvețieni, ușor peste consensul de 545,55 miliarde de franci elvețieni. Profitul ajustat înainte de impozitare a atins 813,9 milioane de franci elvețieni, comparativ cu 776,2 milioane preconizați, în timp ce raportul ajustat cheltuieli/venituri s-a îmbunătățit la 62,6%, depășind așteptările de 64,8%, ceea ce indică o eficiență operațională mai mare. Graficul S&P 500 Dacă ne uităm la graficul S&P 500, indicele a apărat cu succes zona cheie de suport din jurul valorii de 7.470 de puncte și încearcă acum să depășească media mobilă exponențială pe 50 de perioade (EMA50, linia portocalie).

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