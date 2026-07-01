Rezumatul dimineții: Indicii înregistrează o ușoară scădere după recenta revenire, aurul coboară sub 4.000 USD (01.07.2026)

🇺🇸 Acțiuni din SUA și sentimentul pieței Contractele futures pe acțiunile din SUA înregistrează o ușoară scădere înainte de deschiderea piețelor europene, marcând o pauză după ultimele două sesiuni caracterizate de o redresare impulsionată de sectorul tehnologic. Contractele futures pe Nasdaq 100 ( US100 ) și Russell 2000 ( US2000 ) sunt ambele în scădere cu 0,2%, în timp ce cele pe S&P 500 ( US500 ) și Dow Jones ( US30 ) înregistrează scăderi de 0,15% și, respectiv, 0,1%. Indicele european Euro Stoxx 50 ( EU50 ) urmează aceeași tendință, pierzând 0,2%.

Nike depășește estimările datorită rambursărilor de taxe vamale, dar dezamăgește cu previziunile: Nike a înregistrat un profit pe acțiune ajustat de 20 de cenți (față de 13 cenți estimați) și venituri de 10,97 miliarde de dolari. Rezultatele au fost susținute de o rambursare a taxelor vamale din SUA în valoare de 986 de milioane de dolari. Cu toate acestea, acțiunile au scăzut cu până la 8% după închiderea pieței, din cauza unei scăderi a vânzărilor din China (-12%), a unor rezultate mai slabe în SUA și a previziunilor privind profituri relativ stabile în trimestrele următoare. În prezent, acțiunile se tranzacționează cu 3,3% mai jos în tranzacțiile din presesiune. 🌏 Piețele din Asia și Pacific Indicii asiatici se tranzacționează fără o direcție clară, aflați între îngrijorările legate de evaluări în sectorul infrastructurii de AI și impulsul pozitiv venit de pe Wall Street. Deși piețele regionale tocmai au încheiat cel mai bun trimestru din ultimii 17 ani, atenția investitorilor se îndreaptă către datele cheie privind piața muncii din SUA (NFP) de joi și către probabilitatea unei majorări a ratei dobânzii în SUA în septembrie (evaluată în prezent la 60%).

Piețele individuale au înregistrat diferențe mari de performanță pe fondul unor fluxuri de capital extrem de volatile la sfârșitul trimestrului. Indicele japonez Nikkei 225 a crescut cu 1,79%, susținut de câștigurile din sectorul semiconductorilor. Între timp, indicele sud-coreean KOSPI a înregistrat o revenire de 1,52% după vânzările masive de săptămâna trecută, deși acțiunile locale din sectorul tehnologic se confruntă în continuare cu o rezistență tehnică, în ciuda unui câștig de aproape 100% de la începutul anului 2026. 🌍 Economie și bănci centrale Raportul Tankan depășește așteptările, susținând o politică monetară restrictivă a Băncii Japoniei: Sondajul Tankan din iunie a relevat o creștere puternică a încrederii mediului de afaceri japonez — indicele marilor producători a urcat la +22 (față de 16, cât se aștepta), în timp ce indicatorul sectorului serviciilor a atins +37 . Un aspect crucial pentru ciclul de înăsprire monetară al Băncii Japoniei este faptul că firmele și-au majorat așteptările privind inflația pentru anul următor la 2,7% și pe termen de 5 ani la 2,6% . De asemenea, marile companii și-au majorat planurile de cheltuieli de capital (capex) cu 11,5% , consolidând argumentele în favoarea unor majorări mai rapide ale ratei dobânzii, în ciuda faptului că firmele își bazează planurile financiare pe un curs de schimb învechit de 152,57 yeni pe dolar .

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din China se menține în zona de expansiune, la 51,7: indicatorul PMI general pentru sectorului manufacturier din China, calculat de RatingDog, a scăzut ușor de la 51,8 în mai la 51,7 în iunie, marcând a șaptea lună consecutivă de expansiune a sectorului. Totalul comenzilor noi a crescut pentru a 13-a lună consecutivă, generând cea mai puternică medie trimestrială de la sfârșitul anului 2020. În mod notabil, inflația costurilor de producție a încetinit până la cel mai scăzut nivel din ultimele 5 luni, atenuând presiunile asupra marjelor, în timp ce ocuparea forței de muncă a înregistrat cea mai rapidă creștere din august 2023.

Reprezentanții BCE adoptă un ton mai moderat pe fondul diminuării presiunilor din sectorul energetic: Membrii Consiliului guvernatorilor Boštjan Dolenc și Mārtiņš Kazaks au adoptat un ton vizibil mai puțin urgent în ceea ce privește viitoarele măsuri de politică monetară. Referindu-se la lipsa unor efecte clare de inflație de a doua rundă și la stabilizarea prețurilor petrolului, Dolenc a sugerat că BCE ar putea menține rata dobânzii neschimbată până în septembrie. Kazaks a adăugat că majorările consecutive nu mai sunt urgente, reducând necesitatea imediată a unui răspuns ferm la inflație. 💱 Piața valutară (FX) Indicele dolarului iese din faza de corecție pe fondul scăderii dolarului australian: Indicele dolarului ( USDIDX ) a crescut cu 0,15% după o sesiune extrem de volatilă, ieșind în creștere din mișcarea corectivă locală după ce a găsit un sprijin solid în apropierea nivelului de 101,500. Dolarul australian se depreciază față de toate monedele din G10, reacționând la datele din sectorul manufacturier din China, ușor mai slabe decât se aștepta ( AUDUSD: -0,3% ). Între timp, slăbiciunea yenului persistă, împingând USDJPY în creștere cu 0,15% , în timp ce EURUSD scade cu 0,1% , la 1,1410. 🛢️ Mărfuri, energie și metale Metalele prețioase sub presiunea dolarului, aurul sparge nivelul de suport de 4.000 USD: Contractele futures pe aur ( GOLD ) s-au prăbușit sub un prag psihologic crucial, pierzând 0,8% și tranzacționându-se la 3.965 USD pe uncie. Argintul ( SILVER ) resimte o lovitură și mai dură, scăzând cu 1,55% și stabilizându-se la 57,70 USD pe uncie.

Petrolul brut se menține stabil într-un interval de volatilitate restrâns: Contractele futures pe petrolul Brent ( OIL ) au înregistrat o scădere simbolică de 0,2% , menținând prețurile globale ferm ancorate în intervalul îngust de 72–76 dolari pe baril, care a limitat evoluția prețurilor în ultimele cinci sesiuni consecutive.

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