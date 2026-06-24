Rezumatul dimineții: Indicii se stabilizează după valul de vânzări 🔼 Piețele așteaptă rezultatele financiare ale Micron (24.06.2026)

Piețele bursiere globale încearcă să se stabilizeze după valul de vânzări de marți, determinat de AI, dar investitorii rămân precauți în așteptarea publicării astăzi, după închiderea piețelor din SUA, a rezultatelor financiare ale Micron, care ar putea constitui un test important al cererii pentru cipurile de memorie utilizate în infrastructura de AI. Contractele futures pe Nasdaq 100 (US100) sunt în creștere cu 0,2%, în timp ce contractele futures pe indicii europeni indică o deschidere calmă a piețelor din Europa.

SpaceX a stabilit prețul primei sale emisiuni de obligațiuni la 25 de miliarde de dolari, oferind titluri cu scadență între 2031 și 2056. Acțiunile companiei au înregistrat o creștere de doar 0,5% după închiderea piețelor din SUA și au scăzut cu până la 22% în ultimele zile. Se preconizează că fondurile obținute vor fi utilizate pentru rambursarea finanțării-punte și pentru scopuri corporative generale. Amploarea emisiunii arată că, chiar și cele mai dinamice companii din domeniul tehnologiei apelează din ce în ce mai mult la piețele de datorii, ceea ce este deosebit de important într-un context caracterizat de rate ridicate ale dobânzilor.

FedEx a raportat, de asemenea, rezultatele după închiderea pieței și rămâne un barometru cheie al comerțului global și al activității economice. Acțiunile au scăzut cu 6% după publicarea raportului și au pierdut aproape 25% în ultimele săptămâni. Compania a înregistrat un profit pe acțiune ajustat (EPS) de 6,31 dolari, față de 6,07 dolari în anul precedent, în timp ce veniturile au crescut cu 13% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 25 de miliarde de dolari. Veniturile Federal Express au crescut cu 14%, ajungând la 21,6 miliarde de dolari, iar conducerea a estimat un profit pe acțiune ajustat pentru 2026 între 16,90 și 18,10 dolari. Rezultatele sugerează că activitatea din domeniul transporturilor și al logisticii rămâne relativ rezistentă, în ciuda preocupărilor mai generale legate de încetinirea economică.

Indicele MSCI All Country World a scăzut cu 0,1%, în timp ce indicele de referință al pieței de acțiuni din Asia a încheiat ziua în scădere cu 0,4%, pierzând aproape în totalitate câștigul anterior de aproape 1%. Această evoluție arată că apetitul pentru risc rămâne fragil.

Acțiunile TSMC au scăzut cu peste 3%, alăturându-se valului general de vânzări din sectorul semiconductorilor, după presiunile anterioare asupra titlurilor tehnologice americane.

Contractele futures pe acțiuni din SUA au înregistrat o ușoară creștere înainte de deschiderea pieței de pe Wall Street, sugerând o încercare de redresare după pierderile semnificative, deși amploarea revenirii rămâne limitată.

Indicele KOSPI din Coreea de Sud și-a recuperat o parte din pierderi, pe fondul creșterii acțiunilor Samsung, ca urmare a unor informații conform cărora compania ar putea anunța un program de răscumpărare a acțiunilor proprii, însă sentimentul pieței rămâne fragil după una dintre cele mai abrupte vânzări masive din istoria indicelui.

Scăderea indicelui KOSPI de marți a fost determinată în mare măsură de lichidarea rapidă a pozițiilor cu efect de levier concentrate pe acțiunile din sectorul semiconductorilor și pe beneficiarii tehnologiei de inteligență artificială (AI), ceea ce demonstrează cât de mult a fost susținută creșterea de poziționarea agresivă a investitorilor.

Pe piețele valutare, s-a observat mișcarea defensivă clasică: dolarul s-a apreciat până la un maxim de șapte luni, în timp ce cererea pentru titlurile de stat americane a rămas ridicată. Investitorii devin din ce în ce mai precauți în ceea ce privește evaluările activelor de risc, reevaluând în același timp impactul ratelor mai mari ale dobânzilor asupra piețelor.

Petrolul a continuat să scadă, dar nu a oferit o ușurare semnificativă pentru indicii bursieri. Țițeiul Brent s-a îndreptat spre 76 de dolari pe baril, pe măsură ce piața a eliminat treptat prima de risc geopolitic legată de tensiunile din Orientul Mijlociu.

Normalizarea traficului de petroliere prin Strâmtoarea Hormuz, după acordul provizoriu dintre SUA și Iran, a redus îngrijorările privind întreruperile în aprovizionarea cu energie, limitând presiunea ascendentă asupra prețurilor la energie.

Acțiunile indoneziene au scăzut cu aproximativ 1,6% după ce MSCI a amânat revizuirea reformelor menite să îmbunătățească accesul investitorilor străini pe piață. Decizia a reaprins dezbaterea privind o potențială retrogradare a Indoneziei de la statutul de piață emergentă la cel de piață de frontieră, în cazul în care problemele legate de lichiditate și accesul pe piață nu vor fi rezolvate. Graficele US100 și FedEx Sursa: xStation5 Sursa: xStation5

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