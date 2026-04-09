Rezumatul dimineții: Iranul afirmă că SUA au încălcat armistițiul (09.04.2026)

Prețul țițeiului Brent crește cu 1,2%, ajungând la aproximativ 97 de dolari pe baril, ca urmare a neîncrederii Iranului față de poziția SUA și a atacurilor israeliene continue din regiune. Contractele futures pe indicii americani rămân stabile.

Președintele Parlamentului iranian a acuzat SUA că au încălcat armistițiul, adâncind neîncrederea reciprocă. Teheranul a subliniat atacurile aeriene israeliene și incidentele cu drone, în special în Liban — care, la rândul său, a promis să folosească toate mijloacele pentru a opri atacurile israeliene. Washingtonul a respins acuzațiile, JD Vance subliniind că problema Libanului nu făcea parte din acord.

Trump a declarat că armata SUA rămâne pe deplin mobilizată în regiune până la încheierea unui acord real și deschiderea Strâmtorii Hormuz, amenințând Iranul în cazul în care acesta se retrage de la masa negocierilor.

Starea de spirit în Asia este sceptică și prudentă. După optimismul inițial, piețele au stagnat din cauza îndoielilor privind durabilitatea armistițiului dintre SUA și Iran. Persistă îngrijorările cu privire la Strâmtoarea Hormuz, care rămâne blocată, la revenirea prețurilor petrolului și la disputele privind includerea Libanului în termenii acordului. KOSPI din Coreea de Sud (-1,8%) și Japonia (-0,7%) au înregistrat cele mai mari pierderi, iar China (HSCEI: -0,3%) și India (Nifty 50: -0,6%) s-au aflat, de asemenea, pe minus.

Potrivit guvernatoarei RBNZ, Anna Breman, reducerile anterioare ale ratei dobânzii oferă în continuare sprijin economic, în timp ce riscul unei inflații mai ridicate a crescut. Comentariile sale de orientare restrictivă determină creșteri ale dolarului neozeelandez, care este în prezent cea mai volatilă monedă din G10 în această sesiune (NZDUSD: +0,25%, NZDJPY: +0,4%, AUDNZD: -0,25%).

În afară de NZD, volatilitatea pieței valutare este moderată. Indicele dolarului (USDIDX) se tranzacționează la un nivel stabil, iar EURUSD rămâne neschimbat la 1,166. Yenul înregistrează pierderi semnificative în urma datelor privind încrederea consumatorilor, care au fost sub așteptări (USDJPY: +0,2%).

Aurul rămâne stagnant pentru a doua sesiune consecutivă (4.720 USD pe uncie), în incertitudine pe fondul fragilului armistițiu din Orientul Mijlociu și al procesului-verbal al Fed cu ton hawkish, care a fost în mare parte acoperit de alte evenimente, fiind considerat „învechit”. Argintul se tranzacționează, de asemenea, la un nivel stabil (73 USD pe uncie).

Majoritatea criptomonedelor este în scădere, deși volatilitatea rămâne limitată: Bitcoin pierde 0,7%, ajungând la 71.180 USD, în timp ce Ethereum scade cu 1,2%, ajungând la 2.191 USD.

