Rezumatul dimineții – Jerome Powell anchetat; presiuni în Iran/Groenlanda (12.01.2026) 🚨

Piețele bursiere asiatice au început săptămâna într-o notă pozitivă: Hang Seng +1,25%, Shanghai Composite +0,75%, ASX 200 +0,41%. Piețele din Japonia sunt închise din cauza unei sărbători bancare. Optimismul a fost alimentat de îmbunătățirea sentimentului în urma datelor comerciale din China și de decizia PBOC.

Pe Wall Street, contractele futures indică scăderi în urma izbucnirii tensiunilor legate de independența Fed; investitorii trec în modul defensiv înainte de publicarea datelor CPI și a sezonului de raportare a rezultatelor financiare. Retragerea din „activele riscante” se extinde și în Europa, unde contractele futures pierd teren.

Exxon s-a trezit în centrul unei furtuni politice după ce Trump a amenințat că va bloca investițiile în Venezuela, în urma criticilor aduse pieței „neinvestibile” de către CEO-ul companiei.

Jerome Powell a dezvăluit că a primit citații din partea Departamentului de Justiție, sporind îngrijorările cu privire la interferența administrației Trump în politica monetară.

Procurorii federali au lansat o anchetă asupra președintelui Rezervei Federale, Jerome Powell. Criticile se concentrează pe renovarea costisitoare a sediului băncii centrale din Washington și pe frustrarea generală a Casei Albe cu privire la ritmul reducerilor ratei dobânzii.

Senatorul Thom Tillis a anunțat că va bloca nominalizările Fed până la finalizarea anchetei , sporind incertitudinea instituțională în SUA.

Tensiunile geopolitice sunt în creștere: SUA planifică posibile acțiuni în Iran, iar Europa consolidează prezența NATO în Arctica, în urma amenințărilor verbale ale lui Trump împotriva Groenlandei.

Dolarul american s-a depreciat semnificativ în urma controverselor din jurul Fed; indicele USDIDX a scăzut cu aproximativ 0,2%, iar investitorii și-au mărit pozițiile în aur (+1,4%), argint (+5,6%) și francul elvețian (USDCHF -0,35%), care înregistrează astăzi o creștere puternică.

PBOC a stabilit cursul de schimb USD/CNY la 7,0108, față de o prognoză de 6,9849 , semnalând dorința de a limita aprecierea yuanului în contextul creșterii economice slabe și al deflației.

Petrolul Brent (OIL) a crescut ca răspuns la tulburările din Iran, care ar putea amenința exporturile de până la 1,9 milioane de barili pe zi.

Argintul conduce creșterile în rândul metalelor prețioase, datorită volatilității crescânde a dolarului și cererii speculative.

Starea de spirit pe piața criptomonedelor este pozitivă. Bitcoin câștigă în prezent aproape 1,65% pe parcursul zilei și se tranzacționează la aproape 92.000 de lire sterline, în timp ce Ethereum a crescut cu 1,59%, la 3.158 lire sterline.

"Acest material este o comunicare de marketing în sensul articolului 24 alineatul (3) din Directiva 2014/65 / UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele de instrumente financiare, și de modificare a Directivei 2002/92 / CE și a Directivei 2011 / 61 / UE (MiFID II). Comunicarea de marketing nu este o recomandare de investiții sau o recomandare de informații sau o recomandare care sugerează o strategie de investiții în sensul Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață ( reglementarea abuzului de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6 / CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor Comisiei 2003/124 / CE, 2003/125 / CE și 2004/72 / CE și a Regulamentului delegat (UE) 2016/958 al Comisiei din 9 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare pentru aranjamentele tehnice pentru prezentarea obiectivă a recomandărilor de investiții sau a altor informații care sugerează strategii de investiții și pentru dezvăluirea de interese particulare sau indicații de conflicte de interese sau orice alte sfaturi, inclusiv în domeniul consultanței în materie de investiții, în sensul Legii privind tranzacționarea cu instrumente financiare din 29 iulie 2005 (de ex. Journal of Laws 2019, articolul 875, astfel cum a fost modificat). Comunicarea de marketing este pregătită cu cea mai mare diligență, obiectivitate, prezintă faptele cunoscute autorului la data pregătirii și este lipsită de orice elemente de evaluare. Comunicarea de marketing este pregătită fără a lua în considerare nevoile clientului, situația sa financiară individuală și nu prezintă nicio strategie de investiții în niciun fel. Comunicarea de marketing nu constituie o ofertă de vânzare, oferire, abonament, invitație la cumpărare, reclamă sau promovare a oricărui instrument financiar. XTB SA nu este responsabilă pentru acțiunile sau omisiunile niciunui client, în special pentru achiziționarea sau cedarea instrumente, întreprinse pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. XTB SA nu va accepta răspunderea pentru nicio pierdere sau daună, inclusiv, fără limitare, orice pierdere care poate apărea direct sau indirect, efectuată pe baza informațiilor conținute în această comunicare de marketing. În cazul în care comunicarea de marketing conține informații despre orice rezultat cu privire la instrumentele financiare indicate în acestea, acestea nu constituie nicio garanție sau prognoză cu privire la rezultatele viitoare. Performanțele anterioare nu indică neapărat rezultatele viitoare și orice persoană care acționează pe baza acestor informații o face pe propriul risc. Acest material nu este emis pentru a influenta deciziile de tranzacționare ale niciunei persoane. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material nu sunt prezentate pentru a fi aplicate, copiate sau testate în cadrul tranzacțiilor dumneavoastră. Informațiile cuprinse în cadrul acestui material sunt emise în baza experienței proprii a emitentului și nu reprezintă o recomandare individuală, nu vizează atingerea anumitor obiective, randamente financiare și nu se adresează nevoilor niciunei persoane anume care ar primi-o. Premisele acestui material nu au în vedere situația și persoana dumneavoastră deci nu recomandăm utilizarea acestor informații sub orice formă. Utilizarea informațiilor cuprinse în cadrul acestui material în orice modalitate se face pe propria dumneavoastră răspundere. Acest material este emis de către un analist pentru care își asumă răspunderea XTB SA, persoană juridică autorizată de KNF – Autoritatea de Supraveghere Financiara din Polonia."