Rezumatul dimineții: O nouă amenințare de conflict în Orientul Mijlociu 🚨 (23.07.2026)

Escaladarea conflictului din Orientul Mijlociu se află acum la a 12-a noapte consecutivă — SUA și Iranul își lansează reciproc atacuri, iar Trump a amenințat că, pentru fiecare atac asupra unui petrolier în Strâmtoarea Hormuz, Statele Unite vor distruge un pod sau o centrală electrică iraniană. Iranul a răspuns afirmând că, în cazul unui atac asupra infrastructurii sale, va riposta cu lovituri asupra instalațiilor energetice și a podurilor din regiune, inclusiv asupra celor legate de interesele SUA. Garda Revoluționară a declarat Strâmtoarea Hormuz „complet închisă” și avertizează că niciun petrolier nu va trece fără permisiunea sa, amenințând că va opri complet fluxul de petrol în cazul unui atac asupra infrastructurii iraniene.

Houthiții își extind blocada către Marea Roșie — aceștia susțin că au atacat petrolierele saudite „Layla” și „Encelia”, deși UKMTO a confirmat că doar o singură navă a fost lovită; aproximativ 9–10 nave și-au întrerupt tranzitul prin strâmtoarea Bab al-Mandab în urma anunțului privind blocada porturilor din Arabia Saudită. Kuweitul a raportat interceptarea unor drone deasupra teritoriului său, ceea ce demonstrează că riscul se extinde dincolo de cele două principale „puncte de strangulare” ale transportului maritim. Statele Unite desfășoară forțe speciale, avioane de vânătoare și personal medical în regiune, aprobând în același timp o sumă suplimentară de 73 de miliarde de dolari pentru finanțarea războiului cu Iranul.

Piețele americane au închis în scădere, în ciuda rezultatelor solide ale companiilor — indicii au pierdut câștigurile înregistrate anterior: Dow -0,01%, S&P 500 -0,14%, Nasdaq Composite -0,57%; contractele futures pentru joi rămân sub presiune (Dow -0,1%, S&P -0,2%, Nasdaq -0,2%) din cauza îngrijorărilor legate de cheltuielile pentru inteligența artificială și de creșterea prețurilor petrolului. Randamentul obligațiunilor americane pe 10 ani rămâne stabil la 4,661%, iar cel al obligațiunilor pe 2 ani la 4,304%, existând o probabilitate ridicată ca Fed să mențină ratele dobânzilor neschimbate la următoarea sa ședință.

Asia înregistrează creșteri în ciuda tensiunilor geopolitice, impulsionată de cheltuielile pentru AI — Indicele Kospi a câștigat peste 3% (a treia zi consecutivă de creșteri), indicele Nikkei a crescut cu aproximativ 0,55–1%, iar indicele ASX 200 a înregistrat o creștere de 0,72%; SK Hynix a înregistrat un salt de 6,5%, iar Samsung de 4,8%, datorită previziunilor revizuite în creștere ale Google privind cheltuielile de capital și rezultatelor solide ale Tesla. PIB-ul Coreei de Sud din trimestrul al doilea a crescut cu 0,6% față de trimestrul anterior (prognoză: 0,4%), susținut de exporturile de cipuri, deși acest lucru sporește probabilitatea unei noi înăspriri monetare din partea Băncii Coreei.

Piața muncii din Australia a oferit o surpriză pozitivă — numărul locurilor de muncă a crescut cu 76.300 în iunie (față de o prognoză de 15.000), cea mai puternică creștere din ultimul an, în timp ce rata șomajului a rămas neschimbată la 4,4%. AUD și randamentele pe termen scurt au crescut, sporind (ușor) șansele unei majorări a ratei dobânzii de către RBA în august, deși subocuparea ridicată (6,5%, un maxim al ultimelor 22 de luni) complică interpretarea ca fiind una neechivoc „hawkish”.

Dolarul ușor mai slab; yenul și francul sub observație — EUR, CAD, AUD și CHF se apreciază față de USD, în timp ce USD/JPY rămâne stabil; ministrul japonez al finanțelor și-a declarat disponibilitatea de a lua „măsuri decisive” pe piața valutară, dacă va fi necesar. Platformele de tranzacționare indică EUR/USD la aproximativ 1,1429, GBP/USD la aproximativ 1,3382 și USD/JPY aproape de 163,10.

Petrolul la maximele ultimelor 6 săptămâni — Brentul a crescut cu aproximativ 2%, ajungând la aproape 96 USD/baril (în urma unui atac asupra unui petrolier în largul coastelor Arabiei Saudite), în timp ce WTI a crescut cu aproximativ 1,7%, ajungând la 88,27 USD/baril. HSBC avertizează că direcția viitoare a prețurilor depinde de capacitatea diplomației de a restabili predictibilitatea fluxurilor prin Strâmtoarea Hormuz. Aurul a înregistrat o ușoară scădere (-0,23%) în ciuda tensiunilor, ceea ce este neobișnuit, deși miliardarul Paulson susține că raliul aurului se află încă în „etapele incipiente” ale unei piețe bull pe termen lung.

Rezultate mixte pentru companiile din sectorul tehnologic, cheltuielile pentru AI fiind în centrul atenției — Alphabet a scăzut cu peste 4% după ce și-a majorat prognoza privind cheltuielile de capital pentru 2026 la 195–205 miliarde de dolari (în ciuda veniturilor de 119,8 miliarde de dolari, care au depășit prognoza de 116,93 miliarde de dolari), în timp ce Tesla a scăzut cu aproximativ 3–4% în urma unui profit pe acțiune dezamăgitor (0,33 USD față de estimarea de consens de 0,51 USD), în ciuda veniturilor care au depășit previziunile (28,24 miliarde USD). ServiceNow a înregistrat o creștere de peste 2% în urma unor rezultate mai bune decât se aștepta și a unei revizuiri în sens ascendent a perspectivelor privind abonamentele, în timp ce acțiunile Texas Instruments și IBM au scăzut, respectiv au crescut, în ciuda rezultatelor financiare surprinzătoare — TI a scăzut cu 3% deși a depășit previziunile, iar IBM a crescut cu 2% deși nu le-a atins. Uber a redus cu 10% personalul din serviciul de relații cu clienții, invocând trecerea la inteligența artificială.

Criptomonedele sunt sub presiune din cauza unui sentiment general de aversiune față de risc — Bitcoin a scăzut cu aproximativ 0,67%, ajungând la un nivel de aproximativ 65.488–65.678 USD, pe fondul riscurilor geopolitice și al scăderii apetitului pentru active riscante.

În centrul atenției în sesiunea de astăzi — decizia BCE, datele săptămânale privind cererile de șomaj din SUA (15:30 ora ROmâniei, consens 212.000), rezultatele financiare ale American Airlines, Dow, T-Mobile, Union Pacific și Norfolk Southern înainte de deschiderea pieței, precum și cele ale Intel după închidere. În Europa, contractele futures indică scăderi ușoare (DAX -0,21%, Eurostoxx50 -0,10%, UK100 neschimbat), iar piața va rămâne dominată de tensiunile din Orientul Mijlociu și de reacțiile la ultimul val de rezultate ale marilor companii din sectorul tehnologic, în așteptarea rapoartelor de săptămâna viitoare ale Meta, Microsoft, Amazon și Apple.

În prezent, se observă o volatilitate pronunțată la nivelul principalelor instrumente. Comportamentul divergent dintre OIL și OIL.WTI se datorează reînnoirii contractului futures OIL. Sursă: xStation