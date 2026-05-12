Rezumatul dimineții – O ușoară stare de neliniște se instalează pe piață (12.05.2026)

Situația piețelor asiatice și a contractelor futures Ședința asiatică se desfășoară într-o atmosferă oarecum pesimistă, după o revenire puternică înregistrată în ședința de ieri. Indicele KOSPI din Coreea de Sud se retrage de la maximele istorice, pe fondul apariției unor îndoieli cu privire la continuarea raliului acțiunilor din sectorul semiconductorilor.

Scăderile indicilor din Asia și Oceania sunt limitate la sub 0,5% . Contractele futures din SUA înregistrează o ușoară retragere — US500 este în scădere cu mai puțin de 0,2% , în timp ce US100 se tranzacționează cu 0,4% mai jos. Geopolitică: SUA, Iran și China Trump ar lua în considerare o revenire la bombardarea Iranului din cauza lipsei de progrese în negocierile nucleare. Cu toate acestea, nu se așteaptă decizii majore înainte de viitoarea vizită a lui Trump în China.

Unii oficiali americani se îndoiesc că negociatorii pakistanezi transmit pe deplin poziția lui Trump. În plus, aceștia ar prezenta condiții mai favorabile pentru Iran, ceea ce alimentează dorința din SUA de negocieri directe. Casa Albă rămâne divizată cu privire la perspectiva unor operațiuni militare suplimentare în Iran. Piața valutară și Banca Japoniei Yuanul continuă să se aprecieze. Yuanul onshore a atins cel mai ridicat nivel față de dolar din martie 2024.

Scott Bessent s-a deplasat în Japonia, unde primele două ore de discuții cu ministrul de finanțe Katayama s-au concentrat pe slăbiciunea excesivă a yenului, mineralele critice și AI. Între timp, USDJPY a revenit în zona de 157,5 , compensând semnificativ impactul intervențiilor recente.

Rezumatul opiniilor din cadrul ultimei reuniuni a Băncii Japoniei indică faptul că majorările ratei dobânzii rămân în discuție, în special având în vedere că Japonia menține încă unele dintre cele mai scăzute rate reale ale dobânzii din lume. Schimbări la Fed (Rezerva Federală) Kevin Warsh va fi probabil anunțat astăzi ca nou membru al Consiliului Guvernatorilor pentru un mandat de 14 ani. Mâine este așteptat votul final privind candidatura sa pentru funcția de președinte al Fed (pentru un mandat de 4 ani). Jerome Powell urmează să demisioneze din funcția de președinte vinerea viitoare. Mărfuri JP Morgan avertizează că petrolul ar putea ajunge la 150 de dolari pe baril , iar inflația la 4% . Potrivit băncii, oferta a scăzut în aprilie cu aproape 14 milioane de barili pe zi (bpd), în timp ce cererea a scăzut cu puțin peste 4 milioane de bpd. Interesant este că acest lucru reprezintă aproape dublul scăderii cererii înregistrate în timpul crizei financiare din 2008, chiar dacă actualul preț de 100 de dolari este mai puțin dăunător pentru economia globală decât era acum 18 ani.

Prețurile petrolului cresc ușor marți dimineață, 12 mai, după creșteri puternice la începutul săptămânii. Brent se tranzacționează puțin sub 105 dolari , în timp ce WTI se apropie de 99 dolari pe baril.

NATGAS a înregistrat o revenire puternică în timpul sesiunii de ieri, în urma prognozelor privind valul de căldură din SUA, care se așteaptă să stimuleze cererea.

Aurul înregistrează o ușoară retragere, dar rămâne peste pragul de 4.700 de dolari pe uncie . În mod similar, Bitcoin a scăzut ușor cu 0,7% , dar se situează peste nivelul de 81.000 de dolari .

EURUSD pierde teren în timpul sesiunii asiatice, ștergând întreaga revenire de la deschiderea sesiunii de luni, deși rămâne peste 1,1750 . Date macroeconomice și știri corporative Indicele NAB Business Conditions din Australia a scăzut la 3 (anterior 6). Deși nu este un indicator principal pentru Australia, acesta ar putea semnala o pauză în creșterile viitoare ale ratei dobânzii în lunile următoare.

The Information raportează că OpenAI ar putea economisi până la 97 de miliarde de dolari până în 2030, în urma unui acord recent cu Microsoft pentru relaxarea parteneriatului lor. Se preconizează că veniturile combinate din distribuția soluțiilor OpenAI vor fi limitate la 38 de miliarde de dolari .

Alphabet planifică prima sa vânzare de obligațiuni denominate în yeni, în valoare de câteva miliarde de dolari. Fondurile obținute sunt destinate proiectelor de infrastructură AI, cu o valoare estimată de 190 de miliarde de dolari . Calendar economic Astăzi, la ora 15:30 ora României , vor fi publicate datele privind inflația CPI din SUA. Așteptările pieței se situează la 3,7% YoY și 0,6% MoM. Prețul petrolului se menține la un nivel ridicat, în așteptarea evoluției situației din Orientul Mijlociu. Nivelul de suport principal se află în apropierea mediei mobile simple de 50 de zile, iar cea mai apropiată rezistență este situată la nivelul de 110 USD pe baril. Sursă: xStation5

