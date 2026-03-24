Rezumatul dimineții – Petrolul își reia creșterea (24.03.2026)

Situația din Orientul Mijlociu Donald Trump a indicat într-un discurs susținut luni că se apropie un acord cu Iranul , ceea ce a dus la suspendarea unui atac planificat asupra infrastructurii energetice a țării. Atacul era programat inițial să înceapă la miezul nopții, ora Marii Britanii.

Președintele SUA a precizat că un acord trebuie semnat în termen de 5 zile ; în caz contrar, Statele Unite vor relua bombardarea infrastructurii strategice cheie a Iranului.

Deși Teheranul a negat că ar avea loc astfel de negocieri — ceea ce a declanșat o revenire a sentimentului negativ pe piață — merită menționat că un scenariu similar s-a produs anul trecut cu China. La acea vreme, Trump a susținut că un acord era iminent și a suspendat tarifele extreme; China a negat inițial acest lucru, dar un acord formal a fost încheiat doar două săptămâni mai târziu.

Această situație demonstrează că Statele Unite caută o rezolvare rapidă a conflictului , fapt care a provocat o volatilitate extremă pe piețele financiare, în special pe piața petrolului, unde prețurile au urcat din nou peste 100 USD pe baril.

Israelul își continuă operațiunile militare, în timp ce Iranul persistă cu lovituri de represalii. Amazon a raportat întreruperi ale serviciilor AWS în Bahrain din cauza activității dronelor iraniene.

Agenția de știri Fars raportează pagube extinse la infrastructura de gaze și energie electrică din întreaga țară.

Potrivit Wall Street Journal, națiunile arabe se îndreaptă spre o implicare mai profundă. Arabia Saudită a permis Forțelor Aeriene ale SUA să utilizeze baza sa aeriană cheie , după ce și-a diversificat exporturile de petrol printr-o conductă spre vest. Regele Mohammed bin Salman ia în considerare, de asemenea, o intervenție militară directă.

Emiratele Arabe Unite închid toate afacerile legate de Iran, cu scopul de a rupe toate legăturile financiare și economice.

Petrolul Brent se tranzacționează în prezent la 99,8 USD pe baril , în urma reînnoirii contractelor futures din 17 martie.

Aurul a scăzut din nou sub pragul de 4.400 USD pe uncie , înregistrând o pierdere de 2%, în timp ce argintul a scăzut cu aproximativ 4%, ajungând la 66 USD pe uncie. Aceste pierderi înregistrate de metalele prețioase sunt legate de îngrijorările privind creșterea inflației.

Consiliul Mondial al Aurului a emis o declarație prin care confirmă că băncile centrale intenționează să continue achiziționarea de aur în acest an . Aceasta este probabil o reacție la zvonurile conform cărora băncile centrale din Orientul Mijlociu ar putea vinde aur pentru a rezolva problemele de lichiditate apărute în urma întreruperii fluxurilor de numerar provenite din vânzările de hidrocarburi. Date și alte evenimente Indicii americani au înregistrat o revenire puternică în timpul sesiunii de ieri, dar astăzi US100 și US500 sunt în scădere cu aproximativ 1% pe fondul incertitudinii continue.

Contractele futures pe indicii chinezi pierd peste 1%, indicele australian AUS200 a scăzut cu 1,7%, iar indicele japonez JP225 a scăzut cu aproape 2,7%.

EURUSD rămâne la un nivel ridicat , tranzacționându-se puțin sub nivelul de 1,16.

Indicatorul PMI pentru sectorul manufacturier din Japonia a încetinit la 51,4 de la 53 anterior. Deși o economie în răcire reprezintă o provocare pentru Banca Japoniei, o majorare a ratei dobânzii în aprilie rămâne foarte probabilă , având în vedere revenirea actuală a prețurilor la energie.

Inflația CPi din Japonia a scăzut în mod neașteptat la 1,3% YoY, sub așteptările de 1,5% și în scădere față de nivelul anterior de 1,5%.

O criză energetică devine din ce în ce mai vizibilă în țările asiatice. Ministrul Energiei din Coreea de Sud a indicat că va relaxa restricțiile privind centralele electrice pe cărbune, va repune în funcțiune centralele nucleare aflate în prezent în întreținere și va introduce restricții privind utilizarea vehiculelor neesențiale.

UE și Australia au semnat un acord comercial care elimină majoritatea tarifelor și restricțiilor. Se preconizează că acest lucru va genera economii de 1 trilion de euro anual și va spori accesul Europei la minerale critice, precum pământurile rare .

Anna Breman, șefa RBNZ, a remarcat că situația actuală alimentează tensiunile financiare, dar a subliniat că ratele dobânzilor din Noua Zeelandă se află la un nivel care permite mișcări în ambele direcții, în funcție de evoluția situației.

Potrivit șefului RBNZ, chiar și o încheiere rapidă a războiului nu va schimba realitatea actuală și va limita probabil potențialul de creștere globală .

Austan Goolsbee (Fed) a indicat că vede motive potențiale pentru noi majorări ale ratei dobânzii în SUA .

